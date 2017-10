La CDÉJ accorde 207 000 $ en aides financières à trois entreprises de la MRC de Joliette

La CDÉJ a récemment accordé un montant total de 207 000 $ en aides financières à trois entreprises de la MRC de Joliette dans le cadre de ses différents fonds, pour la réalisation de leurs projets. Globalement, ces entreprises permettent des investissements de plus de 1,15 million $ et la création ou le maintien de 54 emplois sur le territoire de la MRC de Joliette.



MA VITRINE BIO INC.

Cette jeune entreprise innovante offre une gamme de salades pour emporter, entièrement faites d’ingrédients biologiques et frais. Le Fonds d'aide à l'entreprise (FAE), comporte un volet spécifiquement destiné au lancement d'entreprise. Cette composante du FAE a permis d’accorder une contribution non remboursable de 7 000 $ à Marie-Anne Verstraelen de MA VITRINE BIO INC. Son projet représente des investissements de 155 000 $ et la création de 5 emplois sur le territoire de la MRC de Joliette.



M TA RÉGION

Après le succès remporté dans Lanaudière, Mathieu Cloutier, fondateur de M TA RÉGION INC., souhaitait lancer la mise en marché de son concept dans sept autres régions du Québec. Par le biais du Fonds local d'investissements (FLI), la MRC de Joliette a consenti un prêt de 150 000 $ à M TA RÉGION pour le supporter dans cette croissance. Ce projet a permis de créer 3 nouveaux emplois et d'en consolider 14.



F. THÉRIAULT INC.

La famille Thériault avait le projet d'acquérir une maison funéraire à Joliette et ainsi disposer d'un 10e point de service dans Lanaudière. Grâce au Fonds Local de Solidarité MRC de Joliette (FLS), la CDÉJ a accordé à l'entreprise un prêt de 50 000 $ pour contribuer à la réalisation du projet. Celuici a généré des investissements de 866 000 $, la création de deux emplois à Joliette et la consolidation d’une trentaine emplois dans la région de Lanaudière.



Le financement d’entreprises, la pointe de l’Iceberg!

Les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises sont aujourd’hui aussi nombreux que complexes. C’est pourquoi, en complémentarité avec les différents outils financiers disponibles auxquels les entreprises de la MRC de Joliette peuvent avoir accès pour leurs projets, la CDÉJ offre plusieurs autres services qui leur sont fort utiles, comme de la formation ciblée, le réseautage/maillage, l’aide à l’implantation et l’accès à un vaste réseau de ressources complémentaires. En définitive, l’accompagnement technique des conseillers de la CDÉJ prendra différentes formes selon la nature de l’entreprise et selon les besoins identifiés. La plupart de ces services sont gratuits et les entrepreneurs ont tout avantage à faire appel aux conseillers de la CDÉJ pour les aider dans la planification et la réalisation de leur projet.