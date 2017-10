Des rêves réalisés aux Habitations Bordeleau

Le service des loisirs des Habitations Bordeleau a mis en place, il y a quelques mois déjà, un projet nommé Rêve d’un jour. L’idée était de sonder les résidents pour leur demander de décrire ce qu’ils aimeraient réaliser si une journée entière leur était dédiée. Trois projets, et donc trois gagnants ont récemment été choisis.



Mercredi le 18 octobre dernier, Sébastien Buisson, directeur des soins infirmiers, accompagnait Monsieur Gaston Beauparlant, résident aux Habitations Bordeleau, pour son rêve d’un jour. Âgé de 91 ans, Monsieur Beauparlant souhaitait s’envoler dans un hydravion pour aller pêcher dans une pourvoirie. C’est donc accompagné de son fils, Marc Beauparlant, et de Monsieur Buisson que Monsieur Beauparlant a pu sillonner le ciel pour se rendre à la Pourvoirie du Lac Blanc, dans la Municipalité de Saint-Alexisdes-Monts. Ils y ont passé un très beau moment pendant lequel Monsieur Beauparlant a eu la chance de faire une belle prise à la pêche. Il est d’ailleurs important de remercier Monsieur Bertrand Arnault, propriétaire de l’hydravion, sans qui le voyage n’aurait pas été possible.



Pour la suite, deux autres rêves seront réalisés au cours des prochaines semaines. Mme Rita Gagnon souhaite visiter le Jardin Botanique, accompagnée de ses enfants, alors que Mme Lise Blais souhaite se rendre en train à Ottawa et visiter la Tour de la Paix. Pour 2017, ce sont trois résidents qui auront la chance de réaliser leur Rêve d’un jour. Avec l’ouverture, en juillet dernier, du 150 Roméo-Gaudreault ce sera bientôt quatre résidents qui pourront vivre une belle journée à leur image !



Dans une démarche d’excellence, Les Habitations Bordeleau, résidences pour retraités dans la région de Lanaudière, s’appuie sur des valeurs bien définies. L’entreprise adopte une approche personnalisée basée sur le respect, la préservation de la dignité humaine, l’ouverture d’esprit et la qualité des services proposés. Ces valeurs sont toujours au cœur des réflexions importantes de l’entreprise et c’est justement dans cette optique que Les Habitations Bordeleau a mis en place le projet Rêve d’un jour qui sera évidemment renouvelé dans les années à venir.