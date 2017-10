L’achalandage touristique poursuit sa croissance dans Lanaudière

L’industrie touristique de Lanaudière a poursuivi sa croissance encore cet été, générant des résultats à la hausse dans presque toutes ses sphères d’activité. En effet, la plupart des indicateurs de performance sont positifs, permettant ainsi de confirmer que la région a généré plus de visites et plus de recettes.

Quelques faits saillants :

83 % des attraits touristiques étaient stables ou en hausse cet été

78 % des lieux d’hébergement étaient stables ou en hausse cet été

Pour la deuxième année consécutive, le taux d’occupation moyen pour les mois de juin, juillet et août a connu une croissance de plus de 5 %

Les taux d’occupation des deux mois d’été, juillet (51,8 %) et août (54,5 %), ont dépassé la barre des 50 % pour la première fois depuis 2004

Les revenus bruts liés à l’hébergement touristique sont en hausse de 4,3 % de janvier à août

La clientèle européenne est celle ayant généré la plus importante progression à l’été 2017

L’achalandage Web s’est stabilisé cet été suite à plusieurs saisons de hausse avec, au total, 374 616 utilisateurs sur lanaudiere.ca du 1er mai au 10 octobre 2017

Les médias sociaux ont généré 114 000 consultations sur le site Web de Tourisme Lanaudière; il s’agit d’une augmentation de 19 %

9 000 nouveaux « j’aime » sur Facebook, portant le total à plus de 39 000

Plus de 125 000 pages vues sur le blogue de Tourisme Lanaudière, de mai à septembre, une hausse de 24 % par rapport à l’été 2016

Au cours des dernières années, la région avait réussi à faire augmenter l’achalandage de ses attraits et a fait progresser son nombre total de nuitées grâce à l’arrivée de nouveaux établissements. Cet été, c’est le taux d’occupation moyen des lieux d’hébergement qui a maintenu une croissance importante, atteignant enfin le seuil psychologique des 50 % en haute saison. Cette performance accrue permet de compenser largement la fermeture de quelques établissements hôteliers qui ne répondaient plus totalement aux standards des clientèles d’aujourd’hui. Selon Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, ces résultats devraient aussi donner le pas à plusieurs projets d’investissement en hébergement touristique actuellement à l’étude ou en préparation dans la région. À son avis, l’industrie touristique lanaudoise est en train de s’adapter aux attentes des clientèles d’aujourd’hui et de demain. D’ailleurs, plusieurs produits et services actuellement offerts dans la région n’existaient tout simplement pas il y a une dizaine d’années de cela! En terme de produits, on a qu’à penser aux spas nordiques, au parc aquatique du Complexe Atlantide, au Musée Louis-Cyr et au contenu renouvelé du Musée d’art de Joliette, à la qualité et la variété de l’offre en randonnée pédestre des nombreux parcs, à la qualité des spectacles des théâtres en été ainsi qu’aux nombreux évènements et défis à caractère sportif, sans oublier la qualité de l’offre de tourisme gourmand et de ses vignobles, fermes d’élevage, etc. En termes de services, on peut souligner l’arrivée de plusieurs lieux d’hébergement d’expérience tels que Kabania ou Les pieds sur terre, la mise en place de parcs de location de chalets de haute qualité, le renouvèlement de l’offre hôtelière s’adressant notamment à des clientèles d’affaires dans certaines zones urbaines, la construction de nouveaux campings plus orientés vers un service adapté à des clientèles de voyageurs d’agrément, etc. La clientèle intra-Québec et celle provenant de nos principaux marchés extérieurs est toute disposée à venir nous visiter, dans la mesure où notre offre est distinctive et d’une qualité irréprochable.

De l’avis de madame Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière, les gains générés depuis 2 ans vont continuer à être au rendez-vous tant que nos entrepreneurs touristiques continueront à se démarquer. Et nous seront là pour les épauler! Les résultats globaux sont très encourageants et viennent confirmer la justesse des orientations stratégiques et des investissements promotionnels réalisés par Tourisme Lanaudière et ses nombreux partenaires.