Pour simplifier vos affaires la CDÉJ fait équipe avec la SODIL

Chaque année, environ 30 % des entreprises manufacturières de la MRC de Joliette exportent entre 1 et 25 millions $ chacune. Ce qui fait une valeur nette totale en exportations commerciales de 1,2 milliard $ pour la région.



Mathieu Lapointe, directeur général de la SODIL précise que : « Chaque année, de nombreux entrepreneurs se questionnent sur la pertinence de développer de nouveaux marchés dans d’autres provinces et à l’international pour accroître leurs ventes. Il faut savoir que dans tous les cas, une telle démarche nécessite évidemment une préparation judicieuse! » Nicolas Framery, directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) ajoute : « il est important que l’on supporte adéquatement ces entreprises, car il est prouvé que ce sont des entreprises souvent plus productives, plus grandes et plus innovantes donc à forte valeur ajoutée pour leur milieu ».



UN PARTENARIAT RENFORCÉ!

La SODIL et la CDÉJ travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années. Afin de renforcer leur partenariat, un conseiller de la SODIL sera présent dans les bureaux de la CDÉJ, tous les 2e mardis du mois. La prochaine permanence est prévue pour le 14 novembre. Donc, les entreprises qui veulent en savoir plus sur l’exportation et l’importation, sont invitées à prendre rendez-vous avec Julie Pagé, conseillère stratégie et performance PME, au 450 752-5566 poste 3 ou jpage@cdej.ca.



CE QUE LA SODIL PEUT VOUS APPORTER

L’équipe expérimentée de la SODIL maîtrise toutes les composantes du commerce international. Elle soutient les PME de la MRC de Joliette dans leurs démarches d’exportation,

d’approvisionnement international et d’implantation à l’étranger en offrant des services d’information, de formation, d’accompagnement et de consultation personnalisés.



« Les conseillers de la CDÉJ et de la SODIL sensibilisent les entreprises au potentiel des marchés internationaux et les appuient dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie internationale permettant d’augmenter leur rentabilité », de résumer Julie Pagé, conseillère stratégie et performance PME de la CDÉJ.