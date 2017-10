Ouverture d’une éco-boutique à même les locaux du Relais Mieux-Être

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est fière d’annoncer l’ouverture d’une éco-boutique à même l’établissement qu’est le Relais Mieux-Être, situé à Rawdon. Cette boutique permettra de répondre aux besoins soulevés par la clientèle actuelle tout en ayant le service de réceptionniste offert à même les locaux.



Madame Catherine Mondor, massothérapeute, et son conjoint, Monsieur Sylvain Campbell, travailleur de la construction, ont fait l’acquisition du bâtiment commercial au courant de l'année 2015. Ensemble, ils y ont créé le Relais Mieux-Être. Il s’agit d’un Centre de Soins multi générationnels composé de plusieurs thérapeutes autonomes et professionnels, tous regroupés sous la même bannière. Tous les services y sont offerts, en passant par la massothérapie, l’hypnothérapie et la gestion des émotions, la manucure et la pose d’ongles, le Reiki relationnel, l’ostéopathie, la podologie, la réflexologie et les soins des pieds ainsi que l’esthétique. Au total, c’est 9 professionnels qui œuvrent en prônant le mieux-être dans la détente et dans le respect.

Les changements apportés ont permis d’ouvrir une éco-boutique à même les locaux du Relais Mieux-Être. Celle-ci offrira la vente de produits naturels et biologiques, des produits de soins pour le corps et d’hygiène, des huiles essentielles, les produits nécessaires pour la fabrication de savons artisanaux en plus d’offrir une section alimentaire offrant aussi la possibilité de se procurer des produits en vrac comme des produits nettoyants, des plantes et des épices ainsi que des produits homéopathiques pour adultes et pour enfants. Cette nouveauté permettra au centre d’avoir un service de réception à temps plein qui s’occupera de diriger les clients et qui administrera aussi l’éco-boutique et les produits présentés. De plus, l’ouverture de l’éco-boutique permettra aux clients des professionnels rencontrés de pouvoir se procurer les produits utilisés et de faire la découverte de plusieurs autres.



Une autre nouveauté au Relais Mieux-Être est l’arrivée du Relais Bedaines et Bambins au sein de celle-ci. Ce relais est axé sur les soins et les services offerts pour les enfants et les femmes enceintes. Il est le premier et unique centre de périnatalité de la Matawinie. Il s’agit d’une belle nouvelle qui souligne l’expansion de l’ensemble des services qui sont offerts sous un même toit.

Il y a aura une soirée portes ouvertes sous chapiteaux le 2 novembre prochain de 17 heures à 21 heures dans les locaux du Relais Mieux-Être pour la grande ouverture de l’éco-boutique et des différents services offerts sur place.



La SADC Matawinie est fière d’avoir soutenu Madame Mondor et Monsieur Campbell dans l’ensemble des changements apportés et l’achat d’équipements supplémentaires. Le financement offert via le Fonds d’investissement leur a permis de concrétiser ce beau projet d’affaires.