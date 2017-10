Deux professionnelles s’unissent pour créer FGCAdministration SENC

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est fière d’annoncer la création d’une nouvelle entreprise, FGCAdministration SENC, à Saint-Donat, créée via le financement de Fonds Stratégie jeunesse. L’union de deux travailleuses autonomes est le résultat de ce nouveau projet, axé sur la tenue de livres et la comptabilité.



Madame Geneviève Cloutier et Madame Andrée Faucher, toutes les deux travailleuses autonomes depuis plusieurs années, ont pris la décision de troquer l’univers du travail à domicile pour s’associer ensemble et créer l’entreprise FGCAdministration SENC. Geneviève Cloutier détient une technique de comptabilité et gestion et elle œuvre dans la tenue de livres depuis plusieurs années. Ayant été propriétaire du Café Ohana lors des trois dernières années, à Saint-Donat, Madame Cloutier détient les connaissances nécessaires quant aux rouages du démarrage d’entreprise. Andrée faucher, quant à elle, détient un diplôme d’études professionnelles en comptabilité et travaille dans ce domaine, à son compte elle aussi, depuis 6 ans.



L’union entre ces deux professionnelles est née d’un désir d’agrandir leur clientèle respective et de mettre sur pieds une seule entité. Ayant maintenant pignon sur rue, elles ont conjointement acheté une propriété qu’elles ont convertie en bureaux afin de pouvoir recevoir leurs clients dans un environnement adapté et professionnel.



Ayant toutes les deux des forces complémentaires, Madame Cloutier et Madame Faucher sont en mesure d’offrir, à partir de leurs expériences, un service à la hauteur de vos attentes. Parmi les services offerts au sein de l’entreprise FGCAdministration SENC, on y retrouve la tenue de livre mensuel, le service de paie, les remises gouvernementales, l’aide en gestion d’entreprise, l’implantation de systèmes comptables, les rapports de taxes trimestrielles, le service d’impôts, de la formation et de l’aide au démarrage d’entreprise. Ayant les habiletés nécessaires pour offrir l’ensemble de ces services, c’est avec enthousiasme que ces deux nouvelles entrepreneures se sont alliées.



La SADC Matawinie est fière d’avoir soutenu Madame Cloutier et Madame Faucher dans le développement de leur nouvelle entreprise. L’accompagnement ainsi que le financement offert via le Fonds Stratégie jeunesse leurs ont permis de concrétiser le démarrage de leur projet d’affaires.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève. Le Fonds Stratégie jeunesse encourage l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise par de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans. Contribution financière maximale de 25 000 $, avec un congé d’intérêt de 2 ans, une possibilité de moratoire de remboursement de capital de 6 mois après le délai de 24 mois. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le www.matawinie.qc.ca.