Développement Économique D’Autray à l’écoute de vos projets!

Le 10 octobre dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a lancé un appel de projets en lien avec la Politique de soutien aux projets structurants, un outil financier géré par Développement Économique D’Autray.



Organismes à but non lucratif, coopératives et municipalités de la MRC sont invités à proposer des initiatives ayant un impact concret sur leur milieu. Des secteurs tels que le tourisme, l’environnement, l’industrie agroalimentaire comportent des enjeux ciblés par la MRC. À titre d’exemple, la mise en marché de produits agroalimentaires, l’optimisation des structures d’accueil touristiques, la valorisation du Chemin du Roy et du Lac Saint-Pierre, le développement de nouvelles expertises en matière environnementale, l’aménagement durable et l’exploitation de la forêt privée, la conservation des paysages, etc.



Le processus de dépôt de dossiers par le promoteur a connu une légère modification. À présent, il est nécessaire de d’abord signifier son intérêt à Joelle Paiement, agente de développement local de DÉA, qui s’assurera de l’éligibilité du projet. Elle peut être jointe par téléphone au 450 836-7007 poste 2526 ou à l’adresse électronique suivante : jpaiement@mrcautray.qc.ca. Les personnes concernées ont jusqu’au mercredi 15 novembre prochain à 16 h 30 pour le faire. Ensuite, un mois supplémentaire de préparation sera accordé afin de compléter le dossier remis à un comité d’analyse.



Les principaux objectifs de cette politique adoptée par la MRC sont le renouvellement et l’intégration des populations, la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire, la pérennité des communautés rurales et le maintien d’un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement et les activités économiques.



La Politique de soutien aux projets structurants s’inscrit dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre la MRC de D’Autray et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.



En tout temps, la description des programmes est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca.