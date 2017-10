Le 24 octobre, venez réseauter au Souper tournant de la CCGJ!

La Chambre de Commerce du Grand Joliette vous invite à venir réseauter en sa compagnie le mardi 24 octobre, dès 17 h, au Club de Golf de Joliette, situé au 221 Chemin du Golf Est, à Saint-Charles-Borromée, à l’occasion de son 17e Souper tournant.

Présenté par Femmessor région Lanaudière, en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, plusieurs partenaires et gens du milieu des affaires seront sur place dans un seul et unique but : celui d’élargir leur réseau.

Le concept est simple. Lors de ce souper quatre services, les convives sont invités à changer de table après chaque plat afin de maximiser le nombre de contacts. Le tout se déroule dans une ambiance décontractée et propice aux échanges.

L’an dernier, près de 200 personnes ont pris part à cette activité. Il en coûte 40 $ pour les membres de la Chambre et 50 $ pour les non-membres (ceci inclut le repas, deux (2) consommations, taxes et services). De plus, deux promotions sont en vigueur en lien avec l’événement.

En effet, les entreprises de moins de 2 ans enregistrées au Registre des entreprises du Québec et qui désirent adhérer à la CCGJ recevront gratuitement leur billet pour le Souper tournant. Également, les personnes qui achèteront simultanément leur billet ainsi que celui de l’échange de cartes d’affaires, prévu le mardi 20 février, recevront un rabais de 5 $.

Les entreprises peuvent rehausser leur expérience avec un service 5 étoiles. Pour 100 $, une table arborera son logo, un membre de son organisation sera maître de cérémonie et aura tribune après chaque service, en plus de son billet. Mais faites vite, les places sont limitées!

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets en ligne sur le site Internet de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, lequel est le www.ccgj.qc.ca.

Réservez cette date à votre agenda et préparez vos cartes d’affaires, nous vous y attendons!