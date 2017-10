Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette se mobilisent pour attirer de futurs médecins dans le nord de Lanaudière!

Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette, en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et la Faculté de médecine de l’Université Laval, ont organisé, le 30 septembre dernier, une journée exploratoire dans le nord de Lanaudière pour des étudiants en médecine.



Cette journée avait pour objectif d’encourager ces externes en médecine à choisir le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Saint-Charles-Borromée comme lieu de résidence. Le programme de la journée leur a permis de parcourir les MRC de D’Autray, de Joliette et de Matawinie afin de leur montrer un aperçu du dynamisme de la région.



La majorité des résidents en médecine choisiront d’installer leur pratique dans la région où ils ont effectué leur résidence. Se déroulant à une étape cruciale de leur parcours scolaire et professionnel, cette journée était l’occasion idéale de susciter l’intérêt de ces futurs médecins pour la région. Afin de les « séduire », l’initiative leur permettait de visiter des attraits touristiques et culturels dans chacune des trois MRC; rencontrer des personnes-clés de la région ; recueillir de l’information sur les ressources de la région; visiter les installations du GMF-U de Saint-Charles-Borromée, ainsi que du Centre hospitalier régional de Lanaudière. « Mon conjoint et moi avons une préférence pour la région, mais connaissons peu les milieux qui nous sont offerts. Nous souhaitions découvrir Lanaudière et les lieux où se déroule la formation en résidence afin de faire un choix plus éclairé », mentionne Ann-Crystine, externe en médecine de l’Université Laval, afin d’expliquer les raisons qui l’ont poussée à participer à cette journée découverte.



L’organisation d’une telle journée s’inscrit dans la stratégie de Place aux jeunes Lanaudière et de Contact Joliette visant à favoriser l’attraction et l’établissement de jeunes diplômés dans les MRC de D’Autray, de Matawinie et de Joliette.



Les activités de Places aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers, dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux. Contact Joliette est rendu possible grâce à la participation financière du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette.