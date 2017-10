Déploiement d’un réseau Internet à haute vitesse d’ici 18 à 24 mois en Matawinie : Le projet va de l’avant

Le Conseil de la MRC de Matawinie vient d’adopter par un vote unanime une résolution permettant de passer à la seconde étape du projet majeur de déploiement d’une infrastructure de fibres optiques donnant accès à des services Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie sur la totalité de son territoire.



En adoptant cette résolution, la MRC se donne les moyens d’aller de l’avant dans le cadre de ce projet avec la recherche active d’un partenaire en télécommunication pour la réalisation de plans d’ingénierie détaillée du réseau.



La MRC de Matawinie, c’est plus de 42 000 bâtiments répartis sur 2 600 km d’un territoire situé au nord de Lanaudière, à moins de 45 minutes de Montréal.



Pour le préfet de la MRC de Matawinie, M. Gaétan Morin, le déploiement d’Internet à haute vitesse est une nécessité économique ; « nous devons agir rapidement si nous voulons attirer des entreprises chez nous alors qu’un Internet rapide et fiable est devenu un outil incontournable pour leurs opérations. » Gaétan Morin ajoute que la population de la MRC fait également les frais de la situation ; « nos citoyens payent en moyenne 30 % de plus pour la téléphonie, la télévision et Internet, et ce, quand ils ont accès à Internet ».



Rappelons que le projet, c’est de bâtir un réseau de fibres optiques dont les 15 municipalités de la MRC seront propriétaires et de la brancher directement à toutes les maisons et entreprises du territoire de la MRC et d’offrir l’accès au réseau Internet à des vitesses pouvant atteindre 100 Mbit.



« Pour ce faire, de poursuivre le préfet, nous lancerons un appel d’offres auprès d’entreprises spécialisées en ingénierie de réseaux de télécommunication pour la réalisation de plans détaillés. L’objectif à terme, c’est de pouvoir offrir l’accès à des services Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision à des prix concurrentiels pour les 50 000 citoyens de la MRC de Matawinie. »

Les premiers branchements devraient se faire à la fin de 2018 et l’ensemble du projet devrait être complété sous 24 mois.