Une nouvelle image pour le Centre multiservice des Samares

Le Centre multiservice des Samares est fier d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site web et profite de cette occasion pour introduire son nouveau logo qui affiche une image plus dynamique et contemporaine et met en valeur sa devise d’être un centre de formation qui se démarque!



Depuis 2001, le Centre multiservice des Samares offre de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle, de la formation à distance et des services aux entreprises et à la communauté. Présent sur tout le territoire des MRC de D’Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm, on y compte douze établissements de formation professionnelle et générale des adultes ainsi que plusieurs points de service dans les municipalités, et au sein de divers organismes, écoles et entreprises.



Plus de 7 000 élèves sont formés chaque année par un personnel enseignant d’expérience et passionné. Mentionnons que dans la dernière année scolaire, plus de 1000 élèves ont obtenu une diplomation ou qualification. Le Centre multiservice des Samares est constamment en innovation afin de répondre adéquatement aux besoins changeants de sa clientèle.



À cet effet, Richard Desjardins, directeur du Centre multiservice des Samares, souligne : « Le nouveau site web nous permet d’avoir un outil de communication convivial qui est adapté aux habitudes de consultation de notre clientèle afin qu’elle puisse trouver facilement les informations recherchées et accroître les interactions en ligne. Dorénavant, les gens pourront s’inscrire à un plus grand nombre de formations en ligne, faire des réservations à notre restaurant-école et à notre Salle l’Envol. De plus, nous avons mis en place une nouvelle façon pour nous joindre, pour s’inscrire à nos activités ainsi que pour prendre contact avec une conseillère. »



Ainsi le Centre multiservice des Samares entame une période de renouveau tout en gardant le cap sur sa priorité première : la réussite de ses élèves.