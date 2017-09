Projet résidentiel sur le boulevard L’Assomption Ouest : les travaux seront lancés en janvier

Bonne nouvelle pour les promoteurs et les personnes en attente de faire l’acquisition d’un terrain dans le nouveau secteur résidentiel qui verra le jour sur le boulevard L’Assomption Ouest. Les travaux commenceront dès janvier 2018 et seront réalisés par Sintra Inc.



La Municipalité de Saint-Charles-Borromée connaît les contours de ce projet domiciliaire depuis la construction du carrefour giratoire, en 2012. En plus de prolonger le boulevard L'Assomption Ouest d'un demi kilomètre, la construction d’une nouvelle rue, des Colibris, était prévue, de même que l'extension de la rue des Ormeaux. Le développement se fait dans un esprit de continuité, mais également de développement durable. « L’objectif est de créer un endroit qui s'intègre parfaitement au quartier, tout en apportant une valeur ajoutée pour les citoyens », affirme le maire M. André Hénault.



Le nouveau secteur se distinguera par un système de gestion des eaux pluviales novateur qui inclut notamment la création de noues végétalisées avec biorétention, en remplacement des fossés habituels. Cette solution vise à réduire les problèmes de refoulements d’égout pluvial puisque ces noues agissent en partie comme de petits bassins de rétention, en captant les eaux de ruissellement et en diminuant la quantité d’eau rejetée dans les puisards. La végétalisation de la noue permet, en plus de l’aspect esthétique, une recharge de la nappe phréatique ainsi qu’un traitement écologique des polluants contenus dans les eaux pluviales.



Rappelons par ailleurs que c’est un programme résidentiel varié qui est proposé, lequel comprend 28 maisons unifamiliales, 14 résidences bi/trifamiliales, ainsi que 28 immeubles multifamiliaux de six logements et plus. Le promoteur principal, Normand Majeau Inc. a déjà vendu plus d’une quinzaine de terrains dont on pourrait entreprendre la construction dès le début de l’année 2018.

Sur la photo:

Le maire de Saint-Charles-Borromée (M. André Hénault) est entouré de divers artisans et partenaires du projet, au lieu même où sera érigé un nouveau quartier résidentiel en 2018 : conseillers municipaux, employés municipaux et dirigeants de Sintra Inc et Normand Majeau Inc.