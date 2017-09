La CDÉJ renouvelle son partenariat avec le centre multiservice des Samares

Lorsqu’une personne souhaite réaliser son rêve de devenir entrepreneur, l’obtention de conseils et l’accès à des formations adéquates sont indispensables pour appuyer la concrétisation de son projet. C’est pour cette raison que la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) est heureuse d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec le Centre multiservice des Samares pour offrir différentes formations adaptées à la réalité des personnes qui sont présentement en lancement d'entreprise ou qui souhaitent se lancer en affaires.



Parmi les sujets abordés durant l’année, mentionnons Impôts et PME, TPS-TVQ, Stratégie de marketing numérique et Techniques de vente. De façon plus immédiate, soulignons que la prochaine formation à l’horaire est LE SERVICE À LA CLIENTÈLE QUI VOUS DÉMARQUE! qui aura lieu les 4 et 11 octobre 2017, de 8 h 30 à midi, au 455, boulevard Base de Roc, à Joliette. Professionnel de la vente depuis plusieurs années, Monsieur Yves Renaud MBA sera le formateur.



FORMATION INTENSIVE EN LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE

Pour ceux qui veulent se donner toutes les chances de réussite avant de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, le CMS offre également une formation sur mesure de 330 heures réparties sur 12 semaines. L'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) « Lancement d'une entreprise » est là pour répondre aux différents besoins liés au démarrage, à la gestion, à la planification et au financement d'une entreprise. Pour les personnes intéressées, par la formation, veuillez contacter le Service aux entreprises et à la communauté : stephane.pare007@cssamares.qc.ca.