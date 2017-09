Un enseignant-chercheur en Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep à Joliette se rend en Écosse pour présenter les résultats de ses travaux

Jean-Marc Larivière, enseignant-chercheur en Gestion et technologies d’entreprise agricole au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, a présenté les résultats de ses travaux à la 17e édition du European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products en Écosse, qui s’est tenu à Édimbourg du 3 au 5 septembre dernier.

Intitulée « Evaluation of egg quality parameters in the Chantecler breed in comparison with the shaver white layer », la présentation a résumé des travaux qui ont visé à comparer la qualité des œufs de deux variétés de poules de la race Chantecler avec celle d’une poule pondeuse hybride commerciale.

Le projet de recherche

Suite à une visite au Centre de recherche avicole de l’Université McGill et de l’Université de Montréal avec des étudiants du cours « Élevage avicole », est né ce projet de recherche sur l’étude des performances d’une race de poule traditionnelle. Dix-sept paramètres de la qualité des œufs de deux variétés de la race de poule Chantecler (blanche et perdrix) élevée au sol ont été comparés avec ceux d’une poule hybride commerciale élevée en cage.

Les conclusions de la recherche

Les conclusions de la recherche montrent que la longueur de l’œuf, la couleur de la coquille et celle du jaune, le poids, la proportion de même que l’index de la coquille et les unités Haugh (indice de fraîcheur de l’œuf) varient significativement entre les groupes.

Les unités Haugh, le poids, l'index et la proportion de la coquille ont été inférieurs chez la Chantecler perdrix et la Chantecler blanche en comparaison avec l’hybride commerciale. Le poids du jaune et celui de l’albumen dans les deux variétés de Chantecler étaient supérieurs à ceux de l’hybride commerciale. Les deux variétés de poules Chantecler avaient des jaunes plus foncés et la coquille des œufs présentait un spectre de couleurs plus varié, passant du beige au brun, en comparaison avec la poule commerciale. Aucune différence significative n’a été observée entre les trois groupes sur le plan du poids et de la largeur des œufs, de l’épaisseur de la coquille, de la proportion du jaune ou celle de l’albumen, des taches de sang ou de viande et du ratio jaune/albumen.

Les résultats permettront d’alimenter une base de données nord-américaine sur les caractéristiques de la race de poule Chantecler, une race à deux fins qui a été développée au Québec par le Frère Wilfrid à Oka au début du 20e siècle.

Les travaux de recherche ont été menés en collaboration avec Xin Zhao, professeur à la Faculté des sciences animales et environnementales à l’Université McGill.

Félicitations à Monsieur Larivière et à Monsieur Zhao pour ce travail de recherche.