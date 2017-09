Bridgestone : un engagement renouvelé pour la persévérance scolaire dans la région

Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) est très heureux d'annoncer la signature d’une entente de partenariat financier avec Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette. En effet, celle-ci remettra à l’organisme un montant annuel de 10 000 $, et ce, pendant les cinq prochaines années, pour soutenir la mission du CREVALE qui vise à mobiliser la communauté autour de la réussite éducative afin d’accroître la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des Lanaudois, jeunes et adultes, en vue d’assurer leur insertion sociale et professionnelle. Cette somme sera principalement investie dans la campagne régionale des Journées de la persévérance scolaire ainsi que dans les activités de fonctionnement de l’organisation.

Malgré les soubresauts financiers et les incertitudes qui ont secoué le CREVALE ces deux dernières années, une telle entente rappelle à tous la pertinence de la mobilisation régionale à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative dans Lanaudière. De plus, elle témoigne de la confiance d’une entreprise – leader du milieu des affaires lanaudois – qui participe activement aux mieux-être de sa région. Cette entente ne pourra donc que rejaillir sur l’ensemble des partenaires qui agissent déjà pour la cause.

« Première entreprise privée à s’engager financièrement sur cinq ans, Bridgestone prouve non seulement son engagement à l’égard de sa communauté, mais également que nos entrepreneurs peuvent tous jouer un rôle afin que chaque jeune Lanaudois développe son plein potentiel. Elle atteste également de tout le chemin parcouru par le CREVALE afin que la persévérance scolaire et la réussite éducative relèvent d’une responsabilité partagée par tous les milieux », a précisé monsieur Richard Desjardins, président du CREVALE.

Résolument engagée à l’égard de l’éducation depuis plusieurs années, Bridgestone investit encore une fois, par cet appui financier, dans la réussite scolaire de nos jeunes. « Afin de préparer la relève, nous croyons qu’il faut valoriser la réussite scolaire et lutter contre le décrochage. C’est pourquoi Bridgestone est fière de soutenir le CREVALE. Pour nous, encourager les jeunes à persévérer dans leurs études est une façon concrète de favoriser le développement économique de la communauté lanaudoise », a souligné le directeur général de l’usine Bridgestone Canada de Joliette, monsieur Robert Verreault.

Enfin, les administrateurs et la direction du CREVALE remercient sincèrement Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette de participer aussi concrètement à la réussite éducative des jeunes Lanaudois.