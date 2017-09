M. Sylvain Toutant sera l’invité de la CCGJ en octobre

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) est fébrile d’annoncer que M. Sylvain Toutant sera son invité lors de son deuxième dîner mensuel, le lundi 2 octobre 2017. Les convives sont attendus au Château Joliette à partir de 11 h 45.

Pour l’occasion, M. Toutant nous entretiendra sur son parcours, dont la feuille de route est impressionnante. Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en administration, il a entamé sa carrière professionnelle en 1985 chez General Motors, puis à l’agence Publicité Martin.

Plus tard, M. Toutant a participé à la conception de la chaîne Réno-Dépôt. Il a été le génie derrière son développement au Québec ainsi qu’en Ontario sous la bannière The Building Box.

La Société des alcools du Québec (SAQ) a aussi bénéficié de ses compétences en 2004, et ce, jusqu’en 2008, alors qu’il agissait comme président directeur général. La même année, il joignait les rangs de Keurig Canada. Enfin, en mai 2014, il est devenu président et chef de la direction de David’s Tea, qu’il a quitté en janvier 2017 pour se consacrer à d’autres projets.

Sa riche expérience en mise en marché et sa connaissance accrue du commerce de détail ainsi que de ses enjeux lui ont valu plusieurs prix. Il a été nommé au sein du programme «Top 40 Canadians under 40» en 2001, en plus de recevoir en 2003 le prix Nouveau Performant dans la catégorie grand gestionnaire par la firme Perform. La même année, il a obtenu le Prix distinction par l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.

Également au programme, la Chambre profitera de l’occasion pour annoncer que la Microbrasserie Maltstrom ainsi que VET Dessin seront respectivement ses personnalités du mois de septembre et d’octobre. De plus, elle soulignera les 60 ans d’existence de Joliette Sécurité ainsi que les 25 ans du Centre de femmes Marie-Dupuis.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite donc à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez dès maintenant confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la CCGJ par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.