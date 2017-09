Une entreprise de Saint-Charles-Borromée tente de percer le marché avec une conception inédite

« Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus. » disait le grand Albert Einstein lui-même! C’est dans cette optique qu’Industries P. Gagnon de la région de Lanaudière a récemment conçu et mis au point, inspiré par ce leitmotiv tiré du génie d’Einstein, une Attache multifonction du nom de BOA : un objet simple, de manipulation facile et agréable, pratique, économique, sécuritaire et, par-dessustout, écologique.



C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui la directrice générale de l’entreprise et de sa filiale Attache Boa, Véronique Nadeau, en précisant qu’en plus de faciliter la vie au travail des utilisateurs, cette innovation permettait de sauver du temps, dans une perspective de plus grande productivité des personnels techniques, notamment, qui peuvent ainsi identifier clairement, utiliser et ranger de façon ordonnée tout type de rallonges, de câbles et fils électriques, de boyaux et autres éléments du genre d’usage tant universel que spécifique.



« Attache BOA a ceci de particulier qu’elle est fabriquée au Canada grâce à un composé d’élastomère (mélange de latex et de polymère) robuste et stable aux rayons UV qui offre aux attaches de tout gabarit la vertu d’être étirée jusqu'au double de leur longueur » tout en conservant leur tolérance et leur résistance, a dit madame Nadeau en ajoutant que leurs flexibilité, malléabilité et texture permettaient même des torsions tout en souplesse pour une utilisation facile, rapide et sécuritaire. Pratiques à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, les attaches BOA sont destinées aux professionnels autant qu’aux particuliers pour qui le rangement ergonomique constitue une valeur ajoutée dans le déploiement de leurs tâches quotidiennes, en atelier ou en extérieur.



Plusieurs entreprises du milieu des arts, du spectacle, du cinéma et de la télévision utilisent à l’heure actuelle les Attaches BOA qui peuvent même être fabriquées à façon pour la clientèle corporative et personnalisées aux couleurs du logo de l’entreprise-cliente. « Les Attaches BOA d’Industries P. Gagnon offrent, en fait, une valeur ajoutée certaine aux procédures de rangement des entreprises, peu imporgte le secteur d’activité : secteurs de la défense, de l’aéronautique, du ferroviaire, de l'automobile, de l'énergie, l’agro-alimentaire même et de la maintenance industrielle » a renchéri madame Nadeau pour qui ce produit inédit est une solution de remplacement idéale aux attaches autobloquantes (tie wrap) et aux attaches conventionnelles munies de crochets d’arrimage métalliques qui peuvent causer des blessures aux mains et altérer les peintures et finis des objets sanglés autant que les surfaces aux finitions tolérant difficilement égratignures et éraflures.



Quelques grands utilisateurs, parmi les plus réputés de l’industrie des technologies ont déjà opté pour Attaches BOA d’Industries P. Gagnon, a poursuivi la directrice générale, en insistant sur le fait que ceux-ci sont des distributeurs et fabricants d'équipements techniques dominants dans le domaine des arts de la scène, de l'événementiel et du spectacle, et pour qui un fournisseur doit obligatoirement partager leurs valeurs corporatives épousant leurs propres critères de sélection qui se résument aux principes de sécurité, de fiabilité, de robustesse et de réputation sans tache. Les Attaches BOA d’Industries P. Gagnon inc. sont actuellement disponibles sur Internet presqu’exclusivement, en diverses grandeurs et couleurs : BOA 5, jaune ou noir, BOA 8 ou BOA 14, en emballages variés pour satisfaire tous les besoins et à des coûts plus qu’abordables. La boutique en ligne, à attacheboa.com/shop/, est le moyen idéal de commander son BOA.

« Voilà enfin une façon de posséder son BOA personnalisé … en toute sécurité » a conclu madame Nadeau, en soulignant sur un ton mi-sérieux, mi-badin, que chaque nouvel utilisateur sera mordu par BOA, sans craindre quoi que ce soit de désagréable cependant.



À propos de Industries P. Gagnon inc./Attache BOA

Industries P. Gagnon inc. fabrique et commercialise le BOA, une attache multifonction. Conçu au Québec et entièrement fabriqué à Montréal, cette innovation canadienne révolutionne la façon d’attacher les fils, les câbles et une multitude d’autres objets! Le BOA peut être fixé de façon permanente sur un fils ou un câble et être réutilisé un nombre incalculable de fois! Le produit est disponible en 3 longueurs différentes de 5, 8 et 14 pouces et en 2 couleurs : le jaune et le noir. BOA satisfait de multiples applications dans tous les secteurs de l’industrie autant que chez les particuliers. www.attacheboa.com