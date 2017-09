DÉA accorde 17 500 $ à deux entreprises

Au cours des dernières semaines, Développement Économique D’Autray (DÉA) a poursuivi son appui aux entrepreneurs locaux en accordant des subventions d’une valeur totale de 17 500 $ à Les Fils Métalliques Berthier et Performance Diesel dans le but de faciliter l’atteinte de leurs objectifs.



Les appuis proviennent du Programme d’aide au développement des entreprises de la MRC, un outil financier visant à supporter les projets de démarrage, d’implantation, d’expansion et d’acquisition d’entreprises.



Les Fils Métalliques Berthier est une entreprise manufacturière établie à Berthierville depuis plus de 18 ans. Maintenant sous la gouverne de Stella Solutions qui a pris la relève, elle compte 25 employés, dont le principal mandat est de concevoir des présentoirs de fils ou de tubes métalliques. Leurs produits se retrouvent dans de nombreux lieux du domaine alimentaire, pharmaceutique, industriel, commercial et autre. Pour prendre connaissance de leurs produits et services, il suffit de consulter leur site Internet au www.lesfmb.com.



Performance Diesel est une entreprise familiale de Lavaltrie spécialisée dans la réparation et l’entretien des moteurs diesel. Une augmentation considérable des ventes et un besoin de relocalisation ont convaincu les entrepreneurs de s’installer dans un nouveau local qui sera situé sur le rang Point-du-Jour Sud. La création d’un emploi est également envisagée.



« Le support à nos entrepreneurs en situation de croissance ou de relève est de mise. La MRC de D’Autray s’est engagée à favoriser le développement et la pérennité des entreprises de son territoire et nos programmes d’aide répondent fidèlement aux besoins exposés par les gens d’affaires », a ajouté M. Bruno Tremblay, directeur de DÉA par la voie d’un communiqué de presse.



DÉA mise sur une équipe en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Il est possible de les joindre par téléphone au 450 8367007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.