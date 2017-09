Une nouvelle entreprise pour un résident de la Manawan

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est fière d’annoncer la création d’une nouvelle entreprise, Transport Luc Quitich inc., qui œuvrera dans le transport du bois sur le territoire de Lanaudière et de la Mauricie.



Monsieur Luc Quitich, un travailleur issu de la communauté atikamekw de la Manawan qui possède à son actif plusieurs années d’expérience comme opérateur de camions, a choisi de troquer son titre de travailleur pour celui d’entrepreneur. L’acquisition d’un camion et l’achat d’une remorque lui ont permis de réaliser ce projet et d’entreprendre le démarrage de son entreprise, un souhait qu’il chérissait depuis son jeune âge. Il se dit «très content et très enthousiaste» de cette réalisation et ne mâche pas ses mots quant aux avantages de pouvoir travailler dans la région, plus près de sa famille, à Saint-Michel-des-Saints.



Le domaine de la foresterie est un milieu qu’il a toujours bien apprécié puisqu’il se dit «à l’aise» d’y œuvrer et d’y travailler. Il s’agit d’un nouveau défi qui rend bien serein Monsieur Quitich et celui-ci n’y voit que du positif.



La mise sur pied de l’entreprise Transport Luc Quitich inc. est soulignée par le désir et la motivation de posséder sa propre entreprise de camion-remorque. Le conseil des Atikamekws de la Manawan à contribué dans le processus afin d’aider Monsieur Quitich dans le démarrage de son entreprise et ce, dans une vision constante du souci d’amélioration des résidents du territoire de la Manawan.



Monsieur Quitich pourra aussi compter sur le soutien de Groupe Champoux inc., coactionnaire de l’entreprise, qui emploie annuellement 125 sous-traitants pour l’ensemble de ses opérations. Monsieur Quitich fait désormais partie de ces sous-traitants et détient une place fixe et garantie au sein de l’entreprise en ayant sa propre compagnie adjacente. Le Groupe Champoux travail dans le but d’inciter l’emploi des membres de la communauté atikamekw et compte mettre en place un partenariat qui favorisera le travail de ceux-ci à l’intérieur de ses opérations.

Luc Quitich souligne l’importance de ne jamais cesser de croire en ses rêves parce qu’avec de la volonté, les rêves de jeunesse finissent toujours par se réalisent un jour.



La SADC Matawinie est fière d’avoir soutenu Monsieur Quitich dans le développement de sa nouvelle entreprise. L’accompagnement (service-conseil) ainsi que le financement offert via le Fonds d’investissement lui ont permis de concrétiser le démarrage de son projet d’affaires.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève. Le Fonds d’investissement de la SADC Matawinie offre aux entreprises du territoire, un prêt pour des projets de démarrage, d’acquisition, de modernisation, d’expansion ou autre. Il peut atteindre une contribution maximale de 150 000$.