M. Steven Lafortune se joint à l’équipe de la Chambre de Commerce du Grand Joliette

La directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer la nomination de M. Steven Lafortune au poste de coordonnateur des événements, du recrutement et des communications.

Afin de toujours offrir à la population de la MRC de Joliette un meilleur service et une plus grande visibilité, la Chambre se doit d’être accessible à tous et de promouvoir ses activités sur le terrain. Dans cette optique, notre nouvelle recrue se fera un plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions et besoins.

« Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steven soutiendra la direction générale dans l’organisation des activités, le développement des services aux membres ainsi qu’au recrutement. Steven cumule plus de 8 ans d’expérience dans le domaine des communications. Anciennement journaliste pour Transcontinental médias, Steven regorge d’aptitudes pour mettre à l’avant-plan les réussites des entrepreneurs, professionnels et commerçants d’ici. Son expertise est donc un atout majeur au sein de l’organisation » mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.



M. Steven Lafortune détient un baccalauréat en communications publiques de l’Université Laval à Québec ainsi qu’une vaste expérience en communications. Sa connaissance du milieu, ainsi que ses nombreuses compétences, font de lui un gain tant pour la CCGJ que pour la région.

Il entrera en fonction le lundi 11 septembre prochain. Vous aurez l’occasion de faire sa connaissance, lors du dîner mensuel de la CCGJ qui a lieu dès 11h45 au Château Joliette. Le nouveau conseil d’administration et la permanence vous y attendent.