Évolution et changement pour le taxibus de la MRC de D’Autray

Depuis sa mise en route en 2009, le taxibus offert par la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, connaît une évolution étonnante. Des plateaux d’utilisation sont atteints, année après année, et l’été 2017 n’a pas fait exception. L’équipe rattachée au service dénote une nouvelle tendance et se prépare pour l’intégration d’un circuit.



En juillet et en août dernier, et ce, pour une première fois depuis son instauration, le nombre de déplacements mensuels en taxibus a surpassé le nombre de déplacements mensuels en transport adapté. À titre d’exemple, en juillet, 1 765 transports en taxibus ont été comptabilisés comparativement à 1 738 pour le transport adapté. La popularité du service ouvre une porte à la MRC.



Le 1er janvier 2018, le Taxibus Autray-Joliette circuit 1 se greffera à la desserte actuelle. En réaction à l’abolition du circuit d’autobus 31, reliant le secteur Brandon à la MRC de Joliette, la MRC de D’Autray proposera un taxibus sur appel conduisant aux lieux courus du même secteur. Les usagers de Mandeville, Saint-Didace, Ville de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas-deBrandon, Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth pourront se rendre aux Galeries Joliette, au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, au Centre multiservice des Samares, au terminus d’autobus ainsi qu’au Centre hospitalier régional de Lanaudière, vice-versa. En semaine, quatre départs par jour seront offerts alors que trois le seront la fin de semaine.



D’ici son lancement, le service de transport s’assurera de bien informer les utilisateurs de l’autobus du circuit 31, tout en accueillant les personnes inaccoutumées. Une rencontre informative se tiendra le mardi 17 octobre à 18 h 30 aux bureaux de la MRC à la Ville de Saint-Gabriel, logés au 153, rue Saint-Gabriel. Des publicités, des outils promotionnels et des incitatifs seront développés afin de faciliter l’assimilation au changement.



L’équipe du service de transport de la MRC reçoit les réservations et les demandes d’information par téléphone au 450 835-9711 ou au numéro sans frais, 1 877 835-9711. Les horaires, tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous l’onglet Transport.