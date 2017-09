Pascale Lapointe-Manseau nommée directrice du bureau de Joliette de Perséides

L’arrivée de Pascale Lapointe-Manseau à la direction permettra à Perséides de s’implanter pour de bon dans Lanaudière.

C’est par cette même occasion que Perséides consolide son offre de services dans Lanaudière en rapatriant la clientèle d’hébergement de Nexion. De plus, Perséides arbore une nouvelle identité corporative dynamique et actualisée pour laisser transparaitre la vision stratégique de l’entreprise.

C’est avec grand enthousiasme que Mme Lapointe-Manseau revient aux sources en joignant la brigade Perséides à titre de directrice des opérations du bureau de Joliette. Son expérience et ses connaissances approfondies du numérique, son réseau de contacts et son apport au développement économique dans la région seront un atout important autant pour les clients de Perséides que pour l’entreprise elle-même. Avec plus de 15 ans dans le domaine des TI et du développement des affaires, Mme Lapointe-Manseau, ancienne directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, est une gestionnaire de renom qui saura faire croitre et rayonner Perséides sous toutes ses facettes.

Retour au bercail

Rappelons que Perséides a fait l’acquisition de l’entreprise Nexion en mars 2017 pour consolider ses parts de marché à l’extérieur du Saguenay en choisissant Joliette comme région pour venir investir dans Lanaudière. Aujourd’hui, Perséides est fière d’annoncer que l’hébergement des clients de Nexion jusqu’à maintenant hébergés chez IP Communications est maintenant sous sa responsabilité. C’est donc un retour au bercail pour cette clientèle qui fera affaire avec un seul et même fournisseur, offrant une multitude de services intégrés et bénéficiant d’une équipe professionnelle sur place.

C’est plus qu’une nouvelle image pour l’entreprise

Perséides arbore une toute nouvelle identité corporative unifiée et axée sur l’expertise de l’équipe. Par ce repositionnement dans le marché, l’entreprise met de l’avant ses services clés qui sont la stratégie web, le design graphique, la programmation, les communications et le marketing ainsi que l’hébergement. La brigade Perséides a d’ailleurs travaillé sur son propre repositionnement et sa nouvelle identité corporative, service qu'elle offre à sa clientèle. La créativité et les compétences de l’équipe Perséides permettent d’exaucer avec brio des projets de repositionnement dans le marché et de refonte de signature visuelle. L’offre intégrée de ses services permet à ses clients d’obtenir la meilleure expertise pour une multitude de services qui sont adaptés à leurs besoins.

Plan d’embauches majeur

En plus de ces annonces, Perséides procédera rapidement à l’embauche de plusieurs ressources pour la brigade de Joliette. L'entreprise est à la recherche de plusieurs talents : programmeur web, designer graphique, gestionnaire de projets, administrateur de réseau, technicien et plus encore. Ce plan d’embauches, visant à employer 8 à 12 nouvelles ressources, s’échelonnera sur plusieurs mois. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae à cv@brigadeperseides.com.