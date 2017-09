La MRC de Matawinie investit 165 000 $ auprès du plus gros employeur du territoire

La MRC de Matawinie se félicite d’appuyer financièrement l’entreprise Plastiques GPR de Saint-Félix-de-Valois, dans le cadre d’un investissement majeur et structurant pour la Matawinie, de l’ordre de 5 M$.

L’investissement de Plastiques GPR vise notamment à répondre à la demande croissante de ses clients en fabriquant de nouveaux produits, notamment un nouvel équipement destiné à la production et au transport de la volaille. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise doit faire l’acquisition de nouvelles machines à la fine pointe de la technologie et réaménager son centre de production. De plus, l’investissement permet non seulement de maintenir les 195 emplois actuels, mais de créer 30 nouveaux emplois permanents et 10 saisonniers.

La MRC accorde donc un prêt de 125 000 $ par l’entremise du Fonds d’investissement local de la Matawinie en plus d’une aide financière non remboursable de l’ordre de 40 000 $ pris à même le Fonds de développement des territoires.

Le préfet de la MRC, M. Gaétan Morin, se réjouit de cet investissement; « Plastiques GPR est reconnu pour son expertise et investir dans un projet structurant comme celui-ci ne peut qu’avoir des retombées positives non seulement pour Saint-Félix-de-Valois, mais pour l’ensemble de la Matawinie ». Pour la vice-présidente et copropriétaire de Plastiques GPR, Mme Dany Belleville, l’investissement de la MRC est primordial; « Se sentir appuyer par sa communauté est d’une grande importance pour notre entreprise et l’investissement de la MRC de Matawinie nous incite à travailler encore plus fort pour faire croître l’entreprise ».