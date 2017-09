Nettoyer, revaloriser et de protéger vos bâtiments grâce à MGC Nettoyage

Fort de plus de cinq années d'expérience dans le domaine du nettoyage spécialisé, MGC nettoyage, sait se démarquer de la compétition. Établie à Laval, l'entreprise fondée par Carl Henri et Lucas Liboiron connait, depuis sa création en 2012, une croissance exceptionnelle.

Spécialisé dans le ravalement de façades, le retrait de peinture, le lavage à pression et la sablage au jet abrasifs, MGC Nettoyage, se fait un devoir de revaloriser les bâtiments, en leur redonnant de l'éclat, tout en les protégeant.

Axé sur le service à la clientèle, MGC Nettoyage tente constamment d’ajuster leurs services de façon à ce que ceux-ci puissent répondre exactement à la demande. C’est en misant sur l’expérience de leur équipe et sur l’innovation de leurs méthodes et de leurs procédés qu’ils ont réussi à maintenir et à accroître leurs parts de marché.

La satisfaction totale de leurs clients et la qualité de services qu’ils offrent leur ont permis de bâtir une réputation de leader dans les différents secteurs du lavage haute pression et du sablage au jet.

Avoir sa mission à coeur

« Notre mission d'entreprise est de nettoyer, revaloriser et de protéger les bâtiments. Nos valeurs sont importantes pour nous, mais également pour nos membres et nos clients », indique Carl Henri.

Pour le jeune entrepreneur de 25 ans et son associé, leur mission représente beaucoup plus qu'une simple mission. C'est un devoir, un but, une destination !

« Nous voulons devenir leader dans le service mobile au Québec », poursuit-il

Une croissance exceptionnelle

Avec une croissance du chiffre d'affaire de 700% en seulement 3 ans, MGC Nettoyage n'a rien a envier à la compétition.

« Nous avons actuellement, 13 unités mobiles, nous comptons plus de 1500 clients satisfaits. Nous avons une excellente croissance qui n'est pas sur le point de freiner ».

Ayant signé des contrats avec des entreprises bien établies, dont Bombardier, la Chambre immobilière de Montréal ou encore l'aéroport de Montréal, il est évident que MGC Nettoyage est sur une excellente lancée.

« Nous avons récemment fait l'acquisition d'une autre entreprise dans notre domaine, nous avons présentement 2 locaux à Laval et souhaitons éventuellement aménager un atelier de sablage, auquel les clients pourront venir y déposer des pièces à sabler, ou à restaurer ».

Mieux développer pour mieux servir

Ayant à coeur l'environnement, MGC Nettoyage met tout en oeuvre pour réduire son empreinte écologique en modifiant ses procédés de jet d'eau en plus d'utiliser des produits biodégradables et éco-responsables.

« Mon équipe et moi travaillons à mettre en place un système de nettoyage à la glace sèche. Ce système utilisé dans l'assainissement alimentaire ne requiert pas d'eau et ne fait aucune poussière. Nous aimerions également développer une gamme environnementale afin de s'assurer de réduire au minimum notre empreinte écologique »

Pour découvrir toute la gamme de service offert par MGC Nettoyage, consultez leur site internet à l'adresse mgcnettoyage.com. Pour un aperçu des différents projets et réalisations de l'équipe, jetez un coup d'oeil au porte-folio de l'entreprise.