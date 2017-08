La Chambre reçoit Dr. Sarah Bellemare

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) est fière de recevoir comme conférencière Dr. Sarah Bellemare lors du premier dîner mensuel de la saison 2017-2018, le 11 septembre prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45. Madame Bellemare nous entretiendra sur son parcours professionnel inspirant et prometteur.



Le Dr Sarah Bellemare, auparavant chirurgienne hépatique au CHUM, s'est fait connaître en 2004, pour avoir réalisé la première greffe du foie effectuée à partir d'un donneur vivant au Québec.



Nommée personnalité de l’année par le quotidien La Presse en 2005, Dr. Bellemare pratique maintenant au Columbia Presbyterian Medical Center de New York, où elle a reçu sa formation postdoctorale, poursuivant ainsi sa carrière en greffe hépato-biliaire.



Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour souligner le 40e anniversaire de Techno Diesel ainsi que le 30e anniversaire de l’Académie Antoine-Manseau.



Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.



La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.