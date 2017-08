L’aventure Terre à Tabac cède sa place à Mi Casa, prêt-à-manger

Après plus de dix années d’opérations en restauration au centre-ville de Joliette, les entrepreneurs Mathieu Carpentier et Izabelle Rondeau ont décidé de mettre fin à leur projet Terre à Tabac pour se consacrer essentiellement au développement de leur nouvelle entreprise de prêt-à-manger, Mi Casa.

Pour souligner l’événement, une soirée de fermeture aura lieu le jeudi 14 septembre prochain. Festif, gourmand et rassembleur, ce 5 à 9 se veut à l’image de leurs propriétaires qui désirent vivre ce tournant en compagnie de leur fidèle clientèle afin de les remercier. Bouchées, consommations gratuites, dj et tirages seront au programme ! Les places étant limitées, les personnes intéressées peuvent dès maintenant se procurer des billets au coût de 75 $ en réservant en ligne au www.terreatabac.com ou au 450 398-3030.

Rappelons que c’est en 2007 que les commerçants ont démarré leur offre de service avec l’ouverture du restaurant Matize au coin du boulevard Manseau et de la rue Saint-CharlesBorromée Nord. En 2014, ils entreprennent un virage et adoptent le nom de Terre à Tabac pour proposer une toute nouvelle ambiance. Depuis le printemps dernier, ils partagent désormais leur amour de l’alimentation saine et leur respect des produits locaux par l’entremise de Mi Casa, leur entreprise de prêt-à-manger qui connaît un vif succès.

« Mi Casa a réussi à se bâtir une belle clientèle au cours des dernier mois. Plus de 300 repas sont préparés et livrés à chaque semaine. Cet intérêt manifesté par nos clients nous donne la motivation pour y investir le temps et l’énergie nécessaires pour poursuivre le déploiement de ses activités » mentionne Mathieu Carpentier. « Nous avons su démontré par le passé notre habileté à suivre les tendances en évoluant au même rythme que notre clientèle. Nous avons une multitude d’idées et comptons annoncer d’autres belles nouveautés au cours des prochaines années. » ajoute Izabelle Rondeau.

Terre à Tabac cessera ses opérations le samedi 2 septembre. Pour ceux et celles qui veulent tenter l’expérience Mi Casa, il est possible de découvrir le menu et le fonctionnement sans tarder en consultant la page facebook Mi Casa – prêt à manger.

