Vers un centre des congrès à Joliette!

Le sujet fait jaser depuis plusieurs années déjà. Des études de retombées économiques et des consultations publiques plus tard, la Ville de Joliette annonce la signature d’un protocole d’entente avec le Château Joliette, tel un plan de travail visant à coordonner les démarches requises pour l'implantation d'un centre régional des congrès d’une superficie nette de 6 500 pieds carrés.

« C'est une grande étape que nous franchissons aujourd'hui. Un centre des congrès est rempli de promesse pour un milieu comme le nôtre. Les études prévoient des retombées annuelles de 1,8 M$. Le projet risque aussi de créer des vagues qui se feront sentir dans tout le nord de Lanaudière. On parle d’emplois, d’opportunités et de croissance. Il nous faut donc être proactifs. Il est temps que les gens se déplacent en groupe vers Joliette! » de clamer le maire de Joliette, Alain Beaudry.

Pour assurer le succès d'un tel établissement à vocation corporative et d’affaires, l'association à un lieu d'hébergement est essentielle. Si toutes les conditions prévues au protocole s'avèrent remplies aux termes de la première phase - étude géotechnique, environnementale, financement et modifications réglementaires si requises - le Château Joliette deviendra l'exploitant des activités d'un centre des congrès pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes. Selon ledit protocole, les vérifications diligentes doivent être complétées avant le 31 décembre 2017.

Investissement de part et d'autre

Le projet préliminaire de construction du nouveau centre représente un investissement de 5 M$ pour la Ville de Joliette, en provenance d'un règlement d'emprunt. Cette nouvelle construction sera érigée sur le terrain situé entre la rue Saint-Thomas et l’hôtel. Le Château Joliette devra pour sa part investir une somme semblable dans la mise à niveau de ses installations et l'ajout de 30 chambres.



Pour M. Alain Vallières du Château Joliette, l'investissement est important, mais nécessaire. « Nous sommes 5 actionnaires originaires de la région dans l'aventure du Château Joliette et nous croyons profondément au potentiel d'accueil de Lanaudière. Trop souvent nous avons dû répondre qu'à Joliette, nous n'avions pas les espaces requis pour accueillir les grands groupes corporatifs. Pour tout le milieu, il est temps de dérouler le tapis rouge à une nouvelle clientèle.»

La suite

Sous les yeux avisés du conseil municipal de la Ville de Joliette, une entente d'exploitation permettra ensuite de préciser les questions administratives et de lancer les travaux de construction. De son côté, le Château Joliette se chargera de coordonner ses travaux d'agrandissement et d'optimisation, tel qu'exigé par ledit projet.