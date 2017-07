Construction neuve et rénovation : une offre d’habitat rehaussée

Alors que la majorité des travailleurs de la construction prennent le chemin des vacances, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée dévoile les grandes lignes de sa vitalité économique dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle.

Pour les six premiers mois de l’année 2017, la valeur totale de l’investissement dans le secteur de la construction et de la rénovation se chiffre à 19 430 600 $. Plus des 3/4 des montants associés aux permis octroyés par la Municipalité étaient destinés à des constructions neuves, ce qui démontre bien l’intérêt, autant pour les résidents que pour les entrepreneurs. Car dans le secteur commercial et institutionnel, c’est plus de 3 M$ qui ont été investis dans des projets de développement du territoire.

La Municipalité redouble d’efforts pour stimuler l’évolution de son marché de l’habitation, avec pour résultat que plusieurs promoteurs et entrepreneurs choisissent de s’y implanter. Par exemple, depuis dix ans, un chef de file lanaudois dans le domaine des résidences pour retraités privilégie Saint-Charles-Borromée pour ériger ses complexes haut de gamme. Le programme immobilier des Habitations Bordeleau compte actuellement quatre résidences à Saint-Charles-Borromée et la mise en chantier de la 5e a commencé il y a quelques jours et sortira de terre au début de l’année 2019. À elle seule, l’entreprise a poursuivi la construction de plus de 400 logements en trois ans.

« Ces chiffres reflètent bien l'attractivité de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. Par la mise en place d’un environnement accueillant et de proximité, nous attirons des jeunes familles et des jeunes retraités qui vivent en périphérie, mais qui choisissent notre municipalité pour s’établir et couler des jours heureux. Ceux-ci veulent se rapprocher d’un pôle urbain, qui plus est, d’un pôle de santé avec la présence du centre hospitalier », explique le maire, M. André Hénault.

Soulignons que les nouveaux résidents aînés, lesquels disposent d’un certain niveau de revenus, ont des exigences en termes de qualité de vie, d’accès et de sécurité. « SaintCharles-Borromée est une municipalité qui allie tous ces atouts. Les projets immobiliers qui répondent à ces besoins permettent par ailleurs de densifier le territoire, de stimuler notre croissance, de rehausser l’offre d’habitat et de créer des produits résidentiels d’avenir », de conclure le maire.