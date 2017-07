Location marine expert inc. et FX Mécanique : maintenant une seule entreprise

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est fière de soutenir Jeff Maurice dans l’expansion de Location marine expert inc. qui s’est récemment associé à David L’Heureux Forget. Toutefois, M. L’Heureux Forget continuera d’offrir ses services de mécanique de bateaux et de camion diesel sous son nom d’origine, FX Mécanique. Les deux jeunes entrepreneurs, et amis de longue date, partagent la même vision du développement managériale et du service à la clientèle. Ils peuvent aujourd’hui la mettre en pratique grâce au soutien financier reçu via le Fonds d’investissement et le programme Stratégie jeunesse de la SADC Matawinie, qui inclut une exemption d’intérêts de deux ans.

Dans le cadre de cette expansion, Location marine expert s’est établi au 10, chemin des Bleuets à Saint-Donat. Ce point de service central permet à MM. Maurice et L’Heureux Forget d’être en activité douze mois par année et d’élargir les services de l’entreprise. En plus de la location d’embarcations variées en formule toute incluse (permis temporaire, vestes de sécurité et choix d’un article de plaisance (Wake Board, Knee Board, skis ou tube nautiques) gratuit avec toute location) et un service de mécanique mobile de bateaux (réparation sur l’eau), l’entreposage de bateaux ainsi que la réparation de bateaux et de camion diesel sur place vous sont maintenant offerts. Vous pouvez les contactez, en haute et en basse saison, au 819 219-7385 (location et entreposage.) ou au 819 219-5142 (mécanique de bateaux et camions), ou encore visitez leur site web : locationmarineexpert.com

La SADC Matawinie est fière d’avoir soutenue Location marine expert inc. dans son projet d’expansion, par de l’accompagnement et un soutien financier via son Fonds d’investissement et son programme Stratégie jeunesse.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève. Elle accompagne ses clientèles dans l’acquisition de nouvelles compétences managériales par des activités de formation et des événements de réseautage d’affaires et met en place de projets innovants en concertation avec le milieu.

Le Fonds d’investissement de la SADC Matawinie offre aux entreprises du territoire, un prêt pour des projets de démarrage, d’acquisition, de modernisation, d’expansion ou autre. Il peut atteindre une contribution maximale de 150 000$.

Le programme Stratégie jeunesse de la SADC, encourage l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise par des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans. Il peut atteindre une contribution maximale de 25 000 $.