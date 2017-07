Changement de direction générale à la Chambre de Commerce du Grand Joliette

Madame Jade Poitras Bessette succède à madame Pascale Lapointe-Manseau au poste de directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. Madame Lapointe-Manseau qui était à l’emploi de la chambre de commerce depuis avril 2013 quitte ses fonctions pour relever de nouveaux défis.

Figure dominante dans la région, madame Pascale Lapointe-Manseau aura investi beaucoup d’énergie pour susciter l’engagement des partenaires et de la communauté d’affaires du Grand Joliette. Elle a bâti au fil du temps une solide réputation auprès des partenaires internes et externes de l’organisation.

« Le conseil d’administration tient à remercier Pascale pour ses années de grands et loyaux services. Sa fougue légendaire aura sans nul doute donné un nouveau souffle à l’organisation », a indiqué monsieur Guy Bénard, président de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

« C’est en continuité avec les orientations de cette dernière que s’inscrira le travail de la nouvelle directrice générale, madame Jade Poitras Bessette. Ayant occupé les fonctions de coordonnatrice des événements, du recrutement et des communications jusqu’à tout récemment, elle a été partie prenante des décisions prises par le passé », a ajouté le président la Chambre de Commerce du Grand Joliette, monsieur Guy Bénard.

Madame Bessette possède une vaste expérience de l’ensemble des secteurs qui animent la Chambre de Commerce du Grand Joliette. Elle entend poursuivre le mandat et la mission de la Chambre de promouvoir l’achat local et le développement économique régional tout en favorisant les liens entre partenaires, membres et organismes.

Madame Pascale Lapointe-Manseau restera à l’emploi de la Chambre jusqu’au 1er septembre, pour assurer une transition harmonieuse au niveau de la direction générale.