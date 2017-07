Profitez de l’été grâce aux CJS!

C’est le 5 juillet dernier que les CJS ont officiellement lancé leur été lors d’une conférence de presse. Partenaires, médias, familles et amis étaient conviés pour l’événement! Le projet est présent dans la MRC de Joliette pour une treizième année!

L’été est vite passé! Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos travaux? Vous partez en vacances, et votre gazon a besoin d’être entretenu? Sachez que les Coopératives jeunesse de services (CJS) de Joliette et StCharles-Borromée sont là pour vous! Les citoyens et les entreprises pourront donc faire appel à leurs services jusqu’au 18 août prochain : tonte de pelouses, entretien paysager, gardiennage d’enfants et lavage de vitres ne sont qu’une partie des services qui seront offerts par ces jeunes dynamiques!

La CJS est un projet d’éducation à la coopération permettant aux jeunes de combiner argent de poche et gestion d’entreprise. Les coopérants sont soutenus par une animatrice, laquelle a pour rôle d'aider les jeunes, de les conseiller et de répondre à leurs questions, sans prendre les décisions à leur place. Les participants développent ainsi leurs habiletés à gérer une entreprise de type coopératif et acquièrent plusieurs qualités recherchées par les employeurs : leadership, esprit d’équipe, sens des responsabilités, etc.

Les coopératives sont formées de jeunes énergiques de 12 à 17 ans. Les coopérants qui font partie de l'entreprise se réunissent chaque semaine pour prendre les décisions telles que : l'offre de service, les objectifs et les règles de fonctionnement de l'entreprise. Ils s'occupent aussi de faire la promotion, de gérer les finances et d'organiser les activités spéciales. Elise Rainville, du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et membre du comité local, mentionne : « Le projet CJS offre la chance aux jeunes de tester leur potentiel entrepreneurial, sans avoir à assumer les risques! C’est une occasion unique qui leur permet d’acquérir de nombreuses compétences. »

Vous avez besoin d’un coup de main cet été? N’hésitez surtout pas à encourager les entrepreneurs de demain! Vous pouvez rejoindre la CJS de Joliette au 450 365-2153 et celle de St-Charles-Borromée au 450 365-3675.

Le projet CJS est rendu possible dans la MRC de Joliette grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Parmi ceux-ci, nous retrouvons entre autres : le Fonds étudiant solidarité travail du Québec, la Coop Profid’Or, Triotech, la Caisse Desjardins de Joliette, la Corporation de développement économique de Joliette, la municipalité de St-Charles-Borromée et la Maison des jeunes La Piaule.

