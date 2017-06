Une année extraordinaire pour la SADC Matawinie

La SADC Matawinie présentait le rapport de ses activités 2016-2017, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 22 juin dernier au Club de golf Rawdon. Des résultats extraordinaires ont été atteints au cours de l’année, témoignant bien de la relance économique du territoire. Une hausse significative du financement autorisé a été réalisée, générant une augmentation des investissements sur le territoire et une création d’emplois non négligeable.



4 279 377 $ EN INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS EN MATAWINIE

La consolidation d’entreprises et le maintien des emplois ont été une priorité pour l’organisation, en cette période de relance économique. En tout, vingt-trois (23) projets d’affaires ont été soutenus pour un total de 1 085 650 $ en financement autorisé. Au total, 54 nouveaux emplois ont été créés, ce qui représente une hausse importante de 181 % par rapport aux cinq (5) dernières années. De plus, l’organisme a constaté une augmentation de 75 % du financement autorisé via son principal fonds d’investissement, toujours par rapport aux cinq (5) dernières années, ce qui laisse présager une belle relance économique pour le territoire et donc un vent d’optimisme.

UN INCONTOURNABLE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

De par son rôle de partenaire du développement économique local, l’organisme était fier de présenter ses principales initiatives et réalisations pour 2016-2017.



Tout d’abord, le nouveau programme de soutien aux petites entreprises aura permis cette année de soutenir quatre (4) entreprises dans la réalisation de leur plan stratégique en marketing web et en relève, pour un total de 16 000 $. Le programme sera d’ailleurs de retour pour les deux prochaines années. Le nouveau site Web Entreprendre Matawinie, aura certes été une des plus grandes réalisations de l’année, présentant 29 opportunités commerciales et une trentaine d’espaces commerciaux à vendre ou à louer. Une vitrine importante pour stimuler la création de nouveaux commerces sur le territoire. En terminant l’équipe a souligné quelques-unes des autres réalisations d’importance, soit le souper tournant des gens d’affaires, le programme de formation Savoir entreprendre, ainsi que les nombreuses autres formations données en lien avec le commerce de détail et les produits forestiers non ligneux. Toutes ces initiatives, pour soutenir le dynamisme économique du territoire, représentent un investissement global de 28 000 $.



Le conseil d’administration, ainsi que l’équipe de la SADC Matawinie, se sont dit très fiers du travail réalisé au cours de la dernière année et envisagent 2017 avec beaucoup d’enthousiasme. Nous vous invitons à consulter le rapport d’activités au www.matawinie.qc.ca.



Photo Conseil d’administration SADC Matawinie (de gauche à droite) :

Daniel O’Reilly, Robert W. Desnoyers, Patrick Rouleau, Jonathan Landreville, Atchez Arbour, Marthe Venne, Chantal Bruneau, Marie-Claude Tremblay, France Chapdelaine, André Dutremble



Photo Équipe (de gauche à droite) :

Line Tessier, Julie Miron, Jonathan Landreville, Emmanuelle Lefebvre, Michael Bellerose