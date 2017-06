Le président de Nissan Canada, Joni Paiva en visite dans Vaudreuil-Soulanges

Le 22 juin, à la Galerie Séguin-Poirier, se poursuivait l'activité entourant le lancement du tout nouveau véhicule multisegment le Qashqai de Nissan.

L'événement se déroulant sur deux jours, a permis à plus d'une soixantaine de journalistes et chroniqueurs automobiles de partout au Canada de découvrir le tout nouveau véhicule du géant japonnais. Le tout dans le cadre enchanteur de la Galerie Séguin Poirier.

Pour l'occasion, le président de Nissan Canada, Joni Paiva, s'est rendu à la Galerie Séguin-Poirier, pour y rencontrer les médias, mais également dans le but de découvrir les joyaux proposés par l'artiste. Pour cette seconde journée, les journalistes ont, une fois de plus, pris part à un atelier de création, sous le thème du Qashqai, animé par le maître, Bernard Séguin-Poirier.

Le Qashqai

En plus de son design moderne, le Qashqai présente une technologie avancée et offre l'espace et le confort assurant au conducteur ainsi qu'aux passagers, de profiter pleinement des longs trajets. Son espace de chargement de 1730 L. saura plaire aux familles actives.

Ce qui distingue le Qashqai de sa concurrence, est, sans contredits, son prix. Débutant à moins de 20 000$, le tout nouveau sport utilitaire de Nissan, n'a rien à envier à sa compétition. Pour découvrir les commodités du Qashqai, visitez le site: Nissan canada