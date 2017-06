Lancement de la campagne de promotion touristique 2017 de la MRC de Joliette !

La Chambre de Commerce du Grand Joliette, en collaboration avec la MRC de Joliette, sont heureuses d’annoncer le lancement de la campagne de promotion touristique 2017. Cette campagne fait suite aux nouvelles responsabilités de promotion touristique confiée en janvier dernier par la MRC à la Chambre de Commerce du Grand Joliette.



Avec le soutien financier de la MRC, la Chambre pourra continuer à offrir une vitrine entièrement gratuite à l’ensemble des entreprises touristiques de son territoire via le site www.tourismemrcjoliette.com et ce, tout au long de l’année. Avec ses 340 fiches, son calendrier et sa section blogue, ce site Web s’avère l’outil d’information le plus complet pour les visiteurs, les résidents et les travailleurs de la région.



B-Bit, le bureau d’information touristique mobile

Cette année encore, notre petite voiture électrique sillonnera les routes de la région afin d’aller à la rencontre des visiteurs et de leur proposer des idées de sorties. Il est possible de suivre tous les déplacements de notre fidèle ambassadrice via Facebook. B-Bit est un projet écoresponsable qui permet de positionner la MRC de Joliette comme destination électrique. De plus, une nouvelle entente avec Joliette Mitsubishi permettra à B-Bit de poursuivre sa mission toute l’année.



Une nouvelle carte routière et touristique

La carte routière et touristique s’avère un outil indispensable de promotion et d’accueil touristique. Effectivement, les principales préoccupations des visiteurs sont l’orientation et la connaissance de l’offre touristique. La nouvelle édition revue et corrigée affiche toutes les rues de la MRC, l’ensemble du réseau cyclable, plus de 45 points d’intérêts et une liste des événements et des restaurants de la région. Imprimée en 12 500 copies, elle sera disponible dans plus de 125 points locaux, régionaux et provinciaux, dont au bureau d’information touristique de Joliette ainsi que dans plus de 50 entreprises touristiques du territoire.



« Nous avons travaillé très fort pour mettre sur pied l’édition 2017 de la campagne de promotion touristique. Tous les acteurs du milieu ont été conviés à une table de concertation touristique. La synergie entre chaque membre du comité a sans nul doute débouché sur un résultat des plus représentatifs de la région et nous en sommes très fiers » a mentionné Mme Dominique Lachance Lauzé, responsable de l’accueil et de la promotion touristique de la MRC de Joliette.



Kiosque satellite

Dans cette même optique, nous sommes fiers d’annoncer de surcroît qu’un kiosque satellite d’accueil et d’information touristique se tiendra sur la place Bourget durant la période estivale. Il nous fera donc plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions et besoins, du mercredi au dimanche, du 24 juin à la Fête du travail.



La campagne de promotion touristique de la MRC de Joliette aurait été impossible sans la contribution de nos partenaires qui ont travaillé de concert avec nous afin de mettre en valeur ce que la MRC de Joliette a de plus beau à offrir : Centre culturel de Joliette, Festival de Lanaudière, Société de développement du centre-ville de Joliette, Ville de Joliette, Fromagerie du Champ à la meule, Joliette Mitsubishi, Musée d’art de Joliette, Festival Mémoire et Racines, Brasserie artisanale Albion et Hôtel Château Joliette.



De gauche à droite, Jason Bussière, Brasserie artisanale Albion; Joanne Dubois, Société de développement du centre-ville de Joliette; Dominique Lachance Lauzé, responsable de l’accueil et de la promotion touristique Chambre de Commerce du Grand Joliette; Guy Bénard, administrateur à la Chambre de Commerce du Grand Joliette; Gilles Pitre, Centre culturel de Joliette; Alain Larue, Préfet suppléant de la MRC de Joliette et maire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; Véronique Hivon, députée de Joliette à l’Assemblée Nationale; Alain Beaudry, maire de la ville de Joliette; Josée Latendresse, Festival Mémoire et Racines; Maurice Marchand, maire suppléant de la municipalité de St-Thomas; Jessica Desrosiers, Hôtel Château Joliette; Sonia Rousseau, Joliette Mitsubishi.