Urgent ou important, je maximise mon temps!

Dans le cadre de l’activité « LES RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES », qui se tiendra le mardi 20 juin, de 8 h à 10 h, au 654 rue de Lanaudière, à Joliette, la CDÉJ invite les entrepreneurs en lancement d’entreprise (moins de 3 ans d’existence) à participer à une rencontre où il sera question de la gestion efficace du temps et des priorités pour les entrepreneurs.

À cette rencontre, la « chef » invitée à livrer sa recette gagnante pour dompter la gestion du temps, cet élément essentiel pour tout entrepreneur qui veux atteindre ses objectifs, sera Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ, présidente de Capital Humain Plus et ange investisseur chez Anges Québec.

La rencontre permettra aux entrepreneurs d’échanger sur la différence entre l’importance et l’urgence des tâches à exécuter afin d’augmenter leur efficience et se libérer du stress des urgences!

UN ÉCHANGE OUVERT ET ENRICHISSANT!

La formule des Recettes gagnantes en affaires est simple mais efficace! Dans un contexte informel et détendu, des entrepreneurs viennent écouter les conseils d’un expert. L’objectif est d’échanger et de repartir avec des conseils pratiques et des éléments concrets, rapidement applicables. Autant d’éléments qui contribuent à accélérer un développement d’affaires sur des bases solides.

« Comme pour chacune des rencontres des Recettes gagnantes en affaires, les participants peuvent poser toutes les questions qui les préoccupent. Cela permet un bel échange avec le spécialiste invité, mais également entre les entrepreneurs qui ne sont pas tous au même niveau et qui peuvent partager leur vécu entrepreneurial », de mentionner Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises pour la CDÉJ.



POUR DÉTAILS ET INSCRIPTION

Pour la rencontre des « Recettes gagnantes en affaires » du mardi, 20 juin à 8 h, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires auprès d’Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises à la CDÉJ, 450 752-5566 poste 2 ou amoustakbal@cdej.ca.