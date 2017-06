Deux entreprises de la région Lanaudière en lice à l’échelon national pour le prix du public Gaz Métro

Puissant générateur de fierté, le Défi OSEntreprendre inspire le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Depuis 19 ans, il mobilise la force des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles, à passer à l’action et à se réaliser.

Lanaudière Économique est particulièrement fier d’annoncer que les entreprises Lait de Poule inc. de L’Épiphanie et Fondation à deux pas de la réussite de Saint-Paul ont été choisies pour faire partie des sept (7) entreprises finalistes du Prix du Public Gaz Métro, propulsé par Vidéotron Service Affaires. Les candidats en lice ont été recommandés par les jurys nationaux de chacune des catégories officielles du volet Création d’entreprise pour s’être démarqués par leur profil entrepreneurial exceptionnel, leur personnalité inspirante et leur leadership au sein de la communauté.



Du 1er au 13 juin 2017, le grand public pourra voter pour son entrepreneur favori directement sur le site Internet du Défi OSEntreprendre www.osentreprendre.quebec. Pour aider les gens à faire leur choix, sept fiches descriptives ont été conçues. Nous encourageons la population de Lanaudière à voter en grand nombre pour sa relève entrepreneuriale!

Le nom de l’entreprise ayant récolté le plus grand nombre de votes sera dévoilé au cours de la cérémonie de remise de prix. L’objectif de ce prix étant d’offrir un rayonnement et de la visibilité, l’entreprise lauréate se méritera une publicité couleur dans le journal Les Affaires. De plus, une capsule vidéo filmée lors du 19e Gala des Grands Prix Desjardins sera remise à l’entreprise lauréate et diffusée sur le site Internet du Défi OSEntreprendre.

Les deux finalistes de Lanaudière:



Fondation À deux pas de la réussite

Région de Lanaudière

Catégorie Économie sociale, présentée par la Caisse d’économie solidaire Desjardins

Lait de poule inc.

Région de Lanaudière

Catégorie Exploitation, transformation, production, présentée par Gaz Métro