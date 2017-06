La CDÉJ soutient financièrement quatre entreprises de la MRC de Joliette et contribue à la création de 30 emplois sur son territoire

Les nouveaux programmes d'aide financière de la CDÉJ ont contribué à l'implantation, le démarrage ou la croissance, de quatre projets d'entreprises dans la MRC de Joliette, en plus de créer 30 emplois sur son territoire.

UNE IMPLANTATION ET DEUX DÉMARRAGES D’ENTREPRISES

Dans un premier temps, trois nouvelles entreprises de la MRC de Joliette, se partageront un montant global de 27 000 $, octroyé par le biais des programmes d’aides financières de la CDÉJ.

Pour soutenir sa croissance, l’entreprise JLD Transport, de Lanoraie, a récemment choisi de s’installer dans la MRC de Joliette, à Crabtree, investissant ainsi plus de 400 000 $ et entraînant 25 emplois supplémentaires sur le territoire. Fondée en 2006, JLD Transport se spécialise dans le transport de marchandises entre les usines de production et les centres de distribution.

Démarrées dernièrement, Les Pimentiers (Notre-Dame-des-Prairies) et Les Jardineries Saint-Ambroise (Saint-Ambroise-de-Kildare) se spécialisent respectivement dans la production et la transformation de piments forts et, dans la culture et la vente de végétaux biologiques et arbustes. Le lancement de ces deux entreprises représente des investissements de 200 000 $ et la création de 3 emplois.

UNE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE EN EXPANSION

Finalement, la jeune entreprise Industrie P. Gagnon inc. (Saint-Charles-Borromée), inventeur et distributeur des « attaches multifonctions BOA », a bénéficié d'un prêt de 25 000 $ provenant des Fonds locaux FLI/FLS. Étant donné sa croissance actuelle et l’expansion prévue en 2018, l'entreprise avait besoin d’une aide financière pour la soutenir dans ses projets.

Pour la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot, « c’est un excellent départ pour nos nouveaux fonds. Nous sommes heureux de pouvoir supporter financièrement des entreprises et des entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets. »



TOUJOURS LÀ POUR SIMPLIFIER VOS AFFAIRES!

En plus du financement, la CDÉJ offre avant tout un accompagnement technique aux entrepreneurs. Que ce soit pour des projets de démarrage, d’expansion, de redressement, d’innovation ou d’implantation, les conseillers de la CDÉJ sont les meilleures personnes à contacter pour simplifier ses affaires, accélérer sa croissance et maximiser son rendement.



Sur la photo: De gauche à droite, Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ, Jean-Luc Gagné et Dany Deschamps de JLD Transport, Pascal Adam, Les Pimentiers, Vanessa Beauchamp-Bernard et Marie-Jo Boisvert, Les Jardinneries Saint-Ambroise et Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette. Absent sur la photo : Patrice Gagnon d’Industrie P. Gagnon.