Nouveau partenariat entre la Boutique BWA et la Fondation pour la Santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer un tout nouveau partenariat avec la Boutique BWA de Notre-Dame-des-Prairies. Cette dernière collaborera avec la fondation pour mettre en oeuvre une activité de financement qui se déroulera à la mi-juin, soit un cocktail en formule 5 à 7 allongée sur invitations privées.



La Boutique BWA profitera des festivités entourant son premier anniversaire d’existence pour tenir un encan lors de cette soirée constitué de nombreuses pièces de bois uniques en leur genre issues d’artisans locaux. Les profits de cet encan iront directement à la campagne majeure de la fondation.



« C’est l’hiver dernier, lors du Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique, que j’ai été pour la première fois en contact avec la fondation et que j’ai pu voir l’impact que celle-ci peut avoir sur la région. Depuis quelques mois, l’idée a germé de mettre de l’avant les membres de notre réseau d’artisans, tout en servant une cause qui nous tient à cœur. C’est pour cette raison que j’ai approché la fondation, puisque nous partageons les mêmes valeurs, le même désir de prendre soin de notre région. », a indiqué monsieur Vincent Gauthier, propriétaire et fondateur de la boutique BWA.

« C’est avec une joie immense que nous soulignons l’engagement et le dévouement de la Boutique BWA de contribuer à leur manière à notre cause. Nous avons devant nous un bel exemple d’un jeune entrepreneur qui prend une initiative pour améliorer la qualité de vie de sa communauté. Cela reflète à merveille le type d’action simple et concrète qu’encourage la fondation. », a affirmé madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

Rappelons que la Boutique BWA est à l’origine de ce partenariat et que cette activité de financement s’inscrit dans la campagne majeure Donnez avec cœur de la fondation. Cette dernière a pour objectif de recueillir 10 M $ sur une période de cinq ans, soit de 2016 à 2020. La fondation désire remercier la Boutique BWA pour son engagement social envers la région.

Sur la photo : Antoine Malo, représentant - Shane Villeneuve, vendeuse - Marie-Pier Boucher, vendeuse & designer, Mélanie Dion, responsable du marketing - Vincent Gauthier, propriétaire.