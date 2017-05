La tournée Priorité PME s’arrête à Joliette

La tournée Priorité PME du Parti Québécois, qui sillonne le Québec depuis quelques mois, était de passage à Joliette ce mercredi, à l’invitation de Véronique Hivon, pour rencontrer des entrepreneurs de la circonscription. Défis et obstacles qui se dressent devant les entreprises et entravent leur essor, solutions pour mieux soutenir nos PME et pistes d’action étaient au menu de ces riches discussions entre Alain Therrien, le député de Sanguinet, et les entrepreneurs qui ont participé aux rencontres.

« Je suis très heureuse d’accueillir mon collègue Alain Therrien à Joliette dans le cadre de cette vaste tournée que lui, Mireille Jean, députée de Chicoutimi et Martin Ouellet, député de René-Lévesque, mènent à travers le Québec présentement. Ils font vraiment un travail de terrain extraordinaire pour aller à la rencontre des entrepreneurs, échanger avec eux sur leur réalité, leurs défis et leur vision pour améliorer les choses. C’est en parlant aux entrepreneurs, en prenant leur pouls et celui des organismes qui les soutiennent que nous pourrons identifier les pratiques les plus prometteuses », a déclaré la députée de Joliette, en marge de l’activité.

Les députés Hivon et Therrien ont d’abord rencontré une brochette d’une dizaine d’entrepreneurs œuvrant dans différents secteurs, allant de l’imprimerie et du graphisme à la fabrication de produits d’entretien pour les routes, en passant par la gymnastique, l’entraînement et le conditionnement physique, la conception de produits orthopédiques, de meubles, et l’architecture.

La tournée s’est ensuite déplacée du côté du Carrefour Jeunesse Emploi de D’Autray-Joliette, afin d’échanger avec des jeunes qui ont récemment lancé une entreprise, avec le concours de l’organisme. Le président, Jean-Sébastien Martin, a expliqué que le CJE, qui mise beaucoup sur le mentorat, est un modèle très spécifique et rare au Québec, qui donne d’excellents résultats, avec un taux de survie avoisinant les 85%, cinq ans après le démarrage des entreprises.

Alain Therrien s’est dit «très impressionné » par ce qu’il a vu et entendu au CJE. « Vous êtes vraiment une histoire à succès! Et on veut justement s’inspirer meilleures pratiques pour les implanter ailleurs. Parce que dans toutes les régions du Québec, nous devons favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation. Les PME sont la colonne vertébrale de notre économie. Lancer une entreprise est un acte audacieux qui requiert un énorme effort. Que cet effort soit compliqué, entravé, bloqué par un fardeau réglementaire excessif est contraire au bon sens et à l’édification d’une saine politique économique », a souligné le député de Sanguinet, ajoutant qu’au Québec « on peut faire mieux et on doit faire mieux pour soutenir nos PME. »

La députée de Joliette était en outre très fière d’avoir pu réunir un tel échantillon de la communauté d’affaires de Joliette pour l’occasion, « une communauté dynamique, faite de gens passionnés et créatifs qui débordent d’idées novatrices, avec une belle relève. Nous avons vraiment une culture entrepreneuriale très forte à Joliette! ». « J’assistais récemment au Gala des Excelsiors, à chaque fois je suis impressionnée par le talent, l’audace et l’ingéniosité des entrepreneurs d’ici! », s’est-elle exclamée.

« Aujourd'hui, nous avons tenu des rencontres constructives et très fructueuses avec des entrepreneurs dynamiques de Joliette et de Lanaudière. Je veux les remercier pour leur apport. On poursuit donc notre travail, pour proposer des mesures fortes, structurantes et innovantes afin de mieux soutenir nos PME, leur donner l’air dont ils ont besoin », a poursuivi Alain Therrien.

Et Véronique Hivon de conclure : « L’État ne doit pas être un frein, un éteignoir de passions, mais bien un propulseur de passions !».

Après Joliette, la tournée mettait le cap vers la circonscription de Berthier, pour une autre série de rencontres avec des entrepreneurs, en compagnie du député André Villeneuve. La journée se terminait par un 5 à 7, en présence du chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée.

La Tournée Priorité PME en bref

Tous trois entrepreneurs, les députés qui composent l’équipe Priorité PME, Alain Therrien, Mireille Jean et Martin Ouellet, ont le mandat d’aller à la rencontre des PME pour identifier les irritants et proposer des solutions, déterminer les meilleures pratiques de réduction de la bureaucratie dans les villes et dans les agences gouvernementales.

Au terme de sa tournée, le trio proposera un cadre réglementaire allégé qui serait appliqué pendant les cinq premières années d’une nouvelle entreprise. Ces mesures pourront être intégrées au programme du Parti Québécois, lequel sera adopté lors du congrès national de septembre prochain.