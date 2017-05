La CDÉJ dresse un bilan très positif de son année 2016

À l’occasion de son assemblée générale qui s’est déroulée le 11 mai dernier en présence de ses membres, la CDÉJ a dressé un bilan très positif de ses actions menées en 2016.

« L’exercice 2016 a été une année charnière pour notre organisation. Je suis extrêmement fière du nouveau conseil d’administration et de l’équipe de la CDÉJ qui ont travaillé très fort sur plusieurs chantiers, tout en continuant d’offrir un service de qualité à l’ensemble des entreprises et entrepreneurs du territoire de la MRC de Joliette », a mentionné Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.

2016 EN QUELQUES CHIFFRES

Les résultats obtenus démontrent que la contribution directe de la CDÉJ auprès de 51 projets d’entreprises complétés a permis des investissements de 25,8 M $ et la création ou le maintien de 494 emplois sur le territoire de la MRC de Joliette. De façon plus détaillée, on compte 33 nouvelles entreprises démarrées, trois nouvelles entreprises implantées et cinq relocalisations ou agrandissements d’entreprises. À cela s’ajoute 10 entreprises qui ont été soutenues dans leur expansion ou leur consolidation. Au chapitre des formations, 90 entreprises ont suivi un ou plusieurs des 15 ateliers organisés par la CDÉJ.

Supportée financièrement par la MRC de Joliette pour l’ensemble de ses services, la CDÉJ a accordé aux entreprises, en 2016, près de 500 000 $ en prêts ou contributions non remboursables, en plus de l’accompagnement technique offert gratuitement aux entrepreneurs.



UN MILIEU ENTREPRENEURIAL DYNAMIQUE

L’année 2016 a été extrêmement positive pour la MRC de Joliette avec plus de 550 M$ d’investissements qui ont été rendus publics par les PME de la MRC. D’ailleurs, rappelons les contributions de la MRC de Joliette et de la CDÉJ aux investissements de 312 M$ par Bridgestone Canada et de 55 M$ par Produits Kruger. Ces investissements majeurs sur notre territoire sont venus consolider 2 000 emplois directs dans le domaine manufacturier. Ces entreprises ont d’ailleurs souligné l’importance de l’implication et du dynamisme des différents acteurs du milieu dans la concrétisation de leurs projets d’investissements.

UNE ENTENTE PROFITABLE

On se rappellera que 2016 avait débuté avec une entente signée entre la MRC de Joliette et la CDÉJ. Ce qui a fait dire à Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de Saint-Paul : « Je me réjouis de ce partenariat et des résultats du consensus régional autour de la mission de la CDÉJ. Le conseil



de la MRC s’est assuré que les besoins des entrepreneurs et des entreprises soient au cœur des orientations et des décisions prises par la corporation ».

La concentration du mandat de la CDÉJ sur le développement économique a donné lieu à une importante réflexion stratégique dont l’aboutissement a été l’élaboration d’une stratégie régionale de développement économique pour la MRC de Joliette allant de 2017 à 2019.

REVISION DU MODÈLE D’AFFAIRES

L’ensemble des services techniques et des programmes d’aide financière de la CDÉJ a été analysé et repensé afin de s’adapter aux besoins actuels des entreprises. Pour le lancement d’entreprises, la CDÉJ a également conclu de nouveaux partenariats avec Futurpreneur et Desjardins pour son programme Créavenir. De quoi offrir encore plus de possibilités aux entreprises !

Bref, une année 2016 bien remplie et que la CDÉJ vous propose de découvrir dans son rapport d’activités 2016, disponible sur son site Internet www.cdej.ca

