Les résidences funéraires F. Thériault s’installent à Joliette dans l’anciens immeuble de Centraide

Les résidences funéraires F. Thériault sont très fières d’annoncer que l’entreprise reprendra l’immeuble de Centraide à Joliette, situé au 674, rue Saint-Louis.

« Nous sommes très heureux de nous installer au cœur de Joliette, surtout dans des bâtisses qui ont autant d’histoire et des mains d’un organisme aussi noble que Centraide, » explique monsieur Louis-Simon Lamontagne, président des résidences funéraires F. Thériault. « Bien que nous ne voulions pas tout dévoiler immédiatement, je peux déjà vous dire que la résidence funéraire de Joliette sera orientée vers un but premier : servir les gens du Grand Joliette, dans leur milieu, près d’eux. Plusieurs personnes du secteur nous ont depuis longtemps exprimé ce besoin et nous avons choisi d’y répondre. »

Au cours des prochaines semaines, les résidences funéraires F. Thériault investiront plus de 100 000 $ pour rénover et de restaurer les bâtiments centenaires. Il est important de noter que cet investissement va à contre-courant de la tendance dans le milieu funéraire qui pousse certaines entreprises à fermer leurs petites succursales pour concentrer toutes leurs activités dans un seul complexe imposant.

« Selon nous, même au 21e siècle, les besoins de la clientèle n’ont pas totalement changé, » ajoute monsieur Lamontagne. « Les gens souhaitent encore et toujours qu’on les accompagne, qu’on se préoccupe du défunt et de sa famille, qu’on soit, d’une certaine façon, une extension des proches du défunt. C’est pourquoi nous sommes convaincus que cette acquisition correspondra aux désirs des Joliettains. Il est vrai que les bâtisses ne sont pas très grandes, selon les standards les plus modernes, mais nous croyons fermement que dans les petits pots, on trouve les meilleurs onguents, comme on dit. La proximité demeure une qualité primordiale dans le domaine funéraire. »

Cette succursale sera sous la direction de Mme Maryse Proulx conjointe de M. Louis-Simon Lamontagne, Mme Proulx détient une grande expérience en gestion d’entreprise funéraire et a travaillé au sein de plusieurs grandes entreprises de Montréal et Québec avant de rejoindre Louis-Simon et l’entreprise familiale. Elle sera épaulée par deux thanatologues bien connus des gens de Joliette, M. Mario Mireault qui est avec nous depuis déjà 5 ans et qui est très heureux de retrouver les gens de Joliette qu’il a côtoyé pendant près de 30 ans ainsi que M. Richard Dugas qui est de retour pour servir les gens de joliette mais à une nouvelle adresse.

L’ouverture officielle aura lieu au courant de l’été 2017.