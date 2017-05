Les inscriptions sont ouvertes pour la grande journée des petits entrepreneurs

Voir la galerie de photos

Les entrepreneurs et entrepreneuses en herbe de 5 à 12 ans sont invités à s’inscrire à la Grande Journée des petits entrepreneurs – Rassemblement de Joliette (GJPE). Les inscriptions se font par les parents dans le site web officiel de l’organisme, à l’adresse www.petitsentrepreneurs.ca. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de l’événement, le 17 juin, mais le matériel promotionnel (t-shirts et trousses de départ) sera en vente jusqu’au 20 mai. Faites vite, inscrivez votre enfant!



La GJPE est l’occasion rêvée pour les jeunes du primaire de créer leur propre petite entreprise d’un jour. Plusieurs se préparent déjà à franchir les étapes menant à la conception d’un produit ou d’un service et à sa mise en marché! Les petits entrepreneurs et petites entrepreneuses de Lanaudière pourront vendre leur produit ou leur service le 17 juin 2017 de 10 h à 16 h en participant au rassemblement régional organisé dans le cadre de la fête de la Famille, au parc Lajoie.



LA GJPE se déroule simultanément à l’échelle de la province. En 2016, 3 000 enfants ont créé leurs petites entreprises dans toutes les régions du Québec. En 2017, si la tendance se maintient, ils et elles seront plus de 4 000 à se lancer en affaires!



Présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la GJPE compte de nombreux partenaires et commanditaires. Plusieurs écoles de la région seront mises à contribution pour cette initiation à l’entrepreneuriat nouveau genre.