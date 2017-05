Nouveau partenariat entre le Groupe Connexion et la Fondation pour la Santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer un tout nouveau partenariat avec le Groupe Connexion. Ce dernier, ainsi que les nombreuses entreprises qui y sont affiliées, collaboreront avec la fondation pour mettre sur pied une campagne de financement qui se tiendra du 25 septembre au 6 octobre 2017. Il s’agit ici d’une première action s’inscrivant dans le plan quinquennal du groupe de récolter 100 000 $ pour l’amélioration des soins et services de santé dans la région.



L’activité de financement prendra la forme d’une vente de paniers de légumes issus de producteurs maraîchers locaux, soit majoritairement de l’entreprise de production agricole Vegkiss, faisant partie du Groupe Connexion. Tout l’argent amassé par la campagne Ensemble, cultivons la santé! sera versé à divers projets visant le mieux-être et l’amélioration des soins et services de santé offerts à la population par le biais des installations de santé du nord de Lanaudière.



« Au Groupe Connexion, nous avons toujours encouragé les saines habitudes de vie auprès de nos employés, et ce, de diverses manières au fil des ans. Nous croyons qu’il est maintenant temps de pousser nos actions un peu plus loin. Notre collaboration avec la fondation s’inscrit de manière toute naturelle dans cette visée. De plus, nous savons qu’à travers la fondation, les fonds récoltés auront un impact direct auprès de notre communauté. », a indiqué monsieur Claude Laporte, vice-président exécutif au Groupe Connexion.

« Nous sommes très heureux que le Groupe Connexion nous ait approché pour la mise en œuvre de cette activité de financement, puisque nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’impliquer les entreprises auprès de la fondation, mais aussi des façons de promouvoir la santé. Les paniers de légumes s’inscrivent directement dans cette pensée et sommes très heureux de pouvoir collaborer afin de mener à bien cette initiative. », a avancé madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

Rappelons que cette activité de financement se veut la façon pour le Groupe Connexion de contribuer à la campagne majeure Donnez avec cœur. Cette dernière a pour objectif de recueillir 10 M $ sur cinq ans. La fondation désire remercier le Groupe Connexion pour leur engagement social envers la région.