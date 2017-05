Plus de 140 000 dollars pour des projets de mise en valeur de la lecture dans la région

Parce qu’il est reconnu que de bonnes habiletés en lecture jouent un rôle essentiel dans la réussite scolaire et l’adaptation sociale, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) est heureux d’annoncer le soutien financier de neuf (9) projets locaux en lecture, totalisant 143 023 dollars. Ce premier appel de projets de Mission lecture Lanaudière s’est tenu entre le 23 novembre 2016 et le 1er février 2017. Il s’inscrit dans le mandat de mise en valeur de la lecture confié par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur aux diverses instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative. Les projets financés se dérouleront entre le 1er mai et le 1er décembre 2017 et poursuivront un ou plusieurs des objectifs suivants :

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants âgés de 0 à 5 ans;

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les enfants âgés de 6 à 9 ans;

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans;

Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences en lecture et en écriture des parents peu scolarisés.

Projets financés – MRC de D’Autray

Je lis comme je suis, Bureau coordonnateur Aux portes du matin

Lecture en folie! Épatant pour les enfants et leurs parents, Groupe populaire Déclic

Projets financés – MRC de Joliette

Des mots de persévérance!, Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

Semons le plaisir de lire, La Soupière Joliette-Lanaudière

Projets financés – MRC de Matawinie

Champions de lectur, Municipalité de Sainte-Émélie-de-L'Énergie

Le plaisir de lire avec Pain d’épices, La Fondation de La Guilde du Pain d'Épices

Projets financés – MRC de Montcalm

Découvre l’art de raconter, Maison des jeunes La Relève de Saint-Calixte

Nuits blanches de la culture pour ados, Municipalité de Sainte-Julienne

Projets financés – MRC Les Moulins

Mission Lecture, Uniatox

Méthodologie de recommandation

Les projets déposés dans le cadre de cet appel ont été présentés au comité d’analyse du CREVALE, qui a procédé à l’analyse de tous les dossiers. Le comité était composé d’un représentant de chacun des secteurs suivants : scolaire, emploi et affaires, institutionnel et organisme communautaire. Il importe de noter que les membres du comité qui pouvaient avoir quelque lien que ce soit avec l’un des projets déposés se sont retirés au moment de l’analyse des projets de la MRC concernée.

Des projets variés

À la suite de ce premier appel de projets, la directrice du CREVALE, madame Ann-Marie Picard, se réjouit de voir la diversité des milieux et des clientèles touchés par les projets financés : « Le CREVALE a pour mission de mobiliser et d’accompagner sa communauté afin de l’engager dans des actions concertées pour la réussite éducative du plus grand nombre. Mission lecture Lanaudière est l’un des moyens que nous nous sommes donnés pour ce faire. Nous avons le défi de mettre en place un travail de complicité et de collaboration dans le déploiement des actions locales et régionales, un défi collectif qui permettra de voir nos actions se déployer non seulement dans des projets locaux financés par la Mission, mais aussi dans chacun de nos plans d’action et plusieurs de nos interventions, et en faisant connaître ce que nous faisons. » Un second appel de projets vient de se terminer et les projets soumis sont en cours d’analyse. Les résultats seront annoncés à l’été 2017 et les projets débuteront à l’automne prochain.

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le CREVALE contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il est reconnu au plan régional comme l’organisation de concertation ayant pour mandat de travailler à la valorisation de l’éducation et de la persévérance scolaire. Il porte des messages s’appuyant sur les déterminants de la persévérance scolaire documentés par la recherche et entérinés par plus de 410 membres. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 (Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Emploi Québec Lanaudière) pour leur contribution à la réalisation de sa mission.