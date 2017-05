La relève entrepreneuriale encouragée

Lors des dernières semaines, deux entreprises en situation de relève entrepreneuriale de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray ont obtenu un total de 65 000 $ en appuis provenant de deux programmes d’aide de Développement Économique D’Autray (DÉA).



La Ferme Joinville inc., localisée à La Visitation-de-l’Île-Dupas, a reçu un support financier de 5 000 $ du Programme d’aide au développement des entreprises. Depuis plusieurs années, Gérard Joinville et son fils Gérard Junior exploitaient une ferme de culture de soya et de maïs de plus de 2 000 arpents. En février 2016, Gérard Junior Joinville a officiellement pris la relève. Leur démarche inspirante a conduit à l’attribution d’un prix Distinction Relève décerné par DÉA en décembre dernier.



Le deuxième transfert d’entreprise concerne Robert Hydraulique inc., un manufacturier d’échelles aériennes télescopiques, logé dans le parc industriel de Lanoraie. Son président, M. Robert Desrosiers, est en voie de céder l’entreprise à deux actionnaires œuvrant au sein de son organisation. Afin de les aider à atteindre leur objectif, DÉA leur a accordé un montant de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide au développement d’entreprises ainsi qu’un prêt de 50 000 $ de l’enveloppe du FLI-Relève. Les produits développés par Robert Hydraulique inc. sont utilisés dans des différents domaines, tels les télécommunications, la câblodistribution, les travaux publics, l’installation de réseaux d’électricité, l’entretien de bâtiments et bien plus encore.



DÉA mise sur une équipe en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Il est possible de les joindre par téléphone au 450 8367007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.