Une relève Lanaudoise réussie

C’est avec fierté que le vendredi 28 avril dernier, une entreprise bien connue de Lanaudière recevait le prix « Relève » de la Chambre de commerce du Grand Joliette, lors du gala annuel des Excelsiors. Fondée il y a 27 ans à Saint-Ambroise, par Sylvain Lafortune et Christianne Durand, Compo Recycle compte aujourd’hui une centaine d’employés et joue un rôle prépondérant dans l’économie de Lanaudière. L’entreprise atteint maintenant un tournant important de son histoire, avec la venue de la relève et le processus de « passation des pouvoirs » qu’elle a connu récemment.

Comme l’affirme l’un des fondateurs de l’entreprise : « Le rachat d'une entreprise familiale par les enfants des fondateurs est une affaire d'amour, de respect et d'humilité. C'est aussi un projet qui se prépare pendant plusieurs années et qui doit se réaliser en franchissant diverses étapes tout aussi cruciales les unes que les autres. »

Pour les trois fils Lafortune, la gestion des matières résiduelles a toujours fait partie de leur vie et aujourd’hui, chacun à sa façon, ils demeurent solidement liés à la vision environnementale qui a modelé les destinées de Compo Recycle. Dans le cas de Michael Lafortune, le « visionnaire » et actuel pdg de Compo Recycle, le rêve a commencé dès l'âge de 12 ans. Travaillant tour à tour derrière les camions, sur la ligne de tri puis au volant des véhicules, il assume depuis janvier 2017 les fonctions de président directeur général, en compagnie de son frère André-Luc Lafortune, le « technicien », vice-président et directeur technique, qui a d’abord poursuivi des études d'ingénieur avant de se joindre à l'entreprise, en 2009. Sans jouer un rôle actif dans les opérations, Jasmin Lafortune est secrétaire de la corporation et fait partie du comité consultatif externe de l’entreprise. Aussi, depuis 2005, il participe à la réalisation de la vision en dirigeant l’escouade verte et en supervisant la gestion des matières résiduelles à 3 voies du Festival Mémoire et Racines, un événement majeur dans Lanaudière.

La remise du prix Excelsior de la Relève constitue pour la famille Lafortune une belle consécration des efforts consentis ces dernières années pour assurer le succès de l’aventure « relève ».

Rappelons que Compo Recycle (www.comporecycle.com) est une entreprise établie à Chertsey, dans Lanaudière, spécialisée en collecte à trois voies et gestion intégrée des matières résiduelles résidentielles et commerciales et en services de conteneurs de construction, avec sa division Conteneur Recycle, desservant les régions de Lanaudière et des Laurentides.