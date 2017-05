La CCGJ dévoile les gagnants du Gala Excelsiors

Les lauréats de la 31e édition du Gala Excelsiors, organisé par la Chambre de commerce du Grand Joliette, ont été dévoilés devant une salle comble le 28 avril dernier au Centre Saint-Jean-Bosco.

La soirée, qui réunissait gens d’affaires et professionnels, s’est déroulée en présence de la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault et de nombreux autres dignitaires.

Voici les lauréats des catégories régulières :

Commercial

Joliette Sécurité

Culture

Les Ateliers Spécialisés Festifilm

Industriel et manufacturier

EBI Environnement

Nouvelle entreprise – commercial

Sim’s Irish pub Joliette

Nouvelle entreprise – service

Guidi - Design & Communication

Organisme – ex aequo

CFNJ - Radio Nord-Joli

CREDIL

Professionnel

Lachance & associée architectes

Relève

Compo Recycle

Services

Solution Apprentissage

Tourisme

M ta Région

Personnalité de l’année

Outre les lauréats dans les dix catégories régulières, les convives ont désigné Harnois Groupe pétrolier Personnalité d’affaires de l’année. Ceux-ci devaient choisir parmi dix finalistes qui ont été désignés personnalité d’affaires du mois au cours de l’année 2016. En plus du titre de Personnalité d’affaires de l’année, cinq autres spéciaux ont aussi été décernés.

Prix Fierté régionale

Le prix Fierté régionale est décerné par le conseil d'administration de la CCGJ et vise à reconnaître une entreprise membre de son réseau qui se distingue dans la communauté d'affaires. Les réalisations de l’entreprise récipiendaire Produits Krug,er, usine de Crabtree, témoigne de son engagement, de son intégrité, de sa collaboration et de son sens de l'innovation. De plus, son rayonnement exceptionnel contribue au développement économique régional.

Prix Exportation

La SODIL est fière de s’associer, pour une première fois, à la Chambre de Commerce du Grand Joliette pour remettre à une entreprise qui s’est démarquée à l’international cette année. De par les efforts consentis par l’entreprise pour se développer sur les marchés étrangers, ainsi que pour l’énergie, la rigueur, et le dévouement de l’équipe à faire leur place sur les marchés mondiaux, le prix Exportation a été décerné à Dispomed.

Prix Femme en affaires 2017

La CCGJ et Femmessor région Lanaudière sont fières de remettre le prix Femme en affaires à Caroline Éthier, de A. Vincent. Leader dans son secteur d’activités, cette femme est reconnue pour son influence et son implication dans sa communauté d’affaires. Elle contribue au succès de l’entreprise, à son rayonnement et à sa croissance prodigieuse.

Prix Différent et compétent

Ce prix est offert conjointement pour la première fois de l’histoire des Excelsiors par le Comité pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées de Lanaudière (CIME-PHL) et la CCGJ. Il a pour objectif de reconnaître les employeurs qui se démarquent par leur ouverture à l’embauche des personnes handicapées en permettant à ces dernières de faire valoir et développer leurs compétences socioprofessionnelles. C’est donc avec fierté que le prix Différent et compétent a été décerné à une équipe dynamique, innovatrice, inclusive et impliquée dans la communauté, soit Systèmes Danfreight /Groupe Connexion.

Prix Hommage et Reconnaissance Jacques Forest

Enfin, le Prix Hommage et Reconnaissance Jacques Forest est remis à Annette Coutu. En investissant son temps et ses énergies au profit de nobles causes, cette femme est reconnue pour son engagement profond pour son milieu de vie ainsi que pour la portée de ses actions sur notre vie sociale commune qui rendent le monde meilleur.

« C’est avec fierté que nous félicitons aujourd’hui tous ces lauréats pour lesquels la persévérance, l’excellence et l’innovation sont à l’honneur », ont affirmé Guy Bisaillon et Pascale Lapointe-Manseau, respectivement président et directrice générale de la Chambre.