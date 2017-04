Rapport annuel de Tourisme Lanaudière : 2016, une année de croissance record

Tourisme Lanaudière a profité de son assemblée générale annuelle pour faire le point sur la progression de l’industrie touristique lanaudoise. La région a le vent dans les voiles et notre industrie poursuit sa croissance. De l’avis de la présidente, madame Agathe Sauriol, et du directeur général, monsieur Denis Brochu « cette progression est extrêmement stimulante, car elle confirme à nos entrepreneurs et à notre équipe que les actions entreprises au cours des dernières années portent fruit. »

Plusieurs éléments présentés au rapport annuel confirment la poursuite de cette croissance. Soulignons entre autres :

La croissance continue du nombre d’unités d’hébergement disponibles depuis 2011.

L’atteinte de 23 M$ en revenus d’hébergement touristique commercial, une croissance atteignant 19 % en 2016!

La croissance de 50 % des recettes touristiques globales depuis 2011!

Ces résultats particulièrement positifs nous permettent d’entrevoir avec confiance l’atteinte des objectifs fixés par l’industrie touristique lanaudoise pour 2020, dans le cadre du Plan de développement de l’offre touristique de Lanaudière 2013-2020. Lanaudière, à son échelle, contribue largement à la progression de l’industrie touristique québécoise.

En conférence d’ouverture, le président directeur général de l’Alliance de l’Industrie Touristique du Québec (AITQ), monsieur Martin Soucy, est venu présenter cette nouvelle organisation nationale regroupant notamment les associations touristiques régionales et sectorielles.

Dotée d’un budget de promotion de 30 M$ composé d’argents provenant du ministère du Tourisme, des revenus de taxe sur les nuitées de chacune des régions du Québec et de partenariats privés, l’AITQ doit assurer la cohésion des actions marketing québécoises à l’international. Elle doit aussi assurer la concertation de ses partenaires en tant que regroupement national. La cohésion nationale est aussi au rendez-vous en ce qui a trait au développement de l’offre, à la suite de l’annonce par la ministre du Tourisme, madame Julie Boulet, de nouveaux programmes visant à financer le renouvellement de l’offre touristique, dans plusieurs secteurs clés : fleuve Saint-Laurent, le tourisme hivernal, la grande nature, l’offre événementielle, etc.

Sur le plan organisationnel, 2016 a été une année importante. Plusieurs dossiers nationaux ont été traités, notamment la création de l’Alliance de l’Industrie Touristique du Québec, l’harmonisation de la taxe des nuitées à 3,5 % et le renouvellement des ententes contractuelles avec Tourisme Québec. Tourisme Lanaudière a grandement collaboré à ces démarches. Sur le plan régional, notons que Tourisme Lanaudière entend aussi jouer un rôle important en développement de l’offre en 2017.

En effet, le Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière sera remis en place sous peu, grâce à un partenariat regroupant Tourisme Lanaudière, le ministère du Tourisme et les six MRC du territoire.



Sur le plan de la mise en marché, 2016 a été marquée par la poursuite de la stratégie de notoriété pour Lanaudière, qui joue dorénavant la carte de « L’insoupçonnée destination ». Mentionnons également le nouveau site Web de Tourisme Lanaudière, qui a été mis en ligne en décembre 2016. Ce nouveau portail, tout en jouant un rôle de séduction exceptionnel, dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires au déploiement des différents volets de l’offre touristique lanaudoise. Au total, c’est près de 1 M$ qui aura été investi directement en mise en marché en 2017.

Fait à noter : environ la moitié des revenus permettant ces actions provient de la taxe sur les nuitées alors que l’autre moitié est constituée d’investissements de partenaires de l’industrie dans des actions ciblées. Au total, 455 ententes contractuelles ont été signées avec les membres dans le cadre de 15 stratégies marketing différentes. Cette participation motive l’organisation à poursuivre les efforts de concertation. Des investissements similaires sont prévus en 2017 afin d’assurer la continuité des stratégies mises en place au cours des dernières années.

Au terme de la rencontre, l’assemblée a procédé à l’élection des membres du conseil d’administration. Soulignons le départ de monsieur Mario Boisvert, l’un des membres fondateurs de la Station de ski Val Saint-Côme, qui était membre du conseil depuis 37 ans. Monsieur Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, en a profité pour le remercier chaleureusement et souligner son implication exceptionnelle comme bâtisseur de la région touristique de Lanaudière.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration de Tourisme Lanaudière pour l’année 2017 :

Agathe Sauriol, Marché de Noël de L’Assomption, réélue

Sarah Hoodspith-Carone, Vignoble Carone

Marie-Josée Beaupré, MRC Les Moulins

Monique Smismans, Auberge le Cheval Bleu, réélue

Louise Martin, L’Ile-des-Moulins (SODECT)

Kevin Fournier, Auberge du Vieux-Moulin, nouvellement élu

Nicolas Framery, Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, réélu

Réal Massé, Pourvoirie au Pays de Réal Massé, réélu

Un poste d’administrateur coopté reste à confirmer par les administrateurs en fonction.