Une belle saison qui se termine à Val Saint-Côme

Dame nature aura finalement eu le dernier mot en mettant fin, samedi 15 avril, à cette belle saison 2016-17. La saison aura débuté le 3 décembre, comptant ainsi plus de 121 journées d’opération. Malgré un départ difficile en raison du sabotage sur le système d’enneigement, les efforts remarquables de l’équipe des opérations combinés à la collaboration de Dame nature auront permis de livrer une 38e saison bien réussie. Grâce à ces efforts et à un calendrier d’événements bien rempli, la clientèle aura été au rendez-vous avec un record jamais vu en dix ans pour le mois de janvier. Mars et avril nous auront également offert quelques belles journées ensoleillées pour profiter du ski de printemps.



Attendez-vous à plus l’hiver prochain

De beaux projets sont à venir à Val Saint-Côme, notamment une nouvelle piste, l’élargissement de sous-bois, une nouvelle zone d’apprentissage débutante pour les amateurs de parc à neige, le démarrage d’un projet immobilier ski-in / ski-out ainsi que l’ajout d’une foule d’activités au calendrier hivernal.



Festival des couleurs

Cette année, le festival des couleurs aura lieu les fins de semaine du 30 septembre-1er octobre, 7-8-9 et 14-15 octobre. Vous y retrouverez les traditionnelles balades en télésiège ainsi que les ventes de billets et d’abonnements à rabais en plus d’une foule de nouvelles activités.



Nouveauté à l’automne – Grand bazar

Vous songez à changer votre équipement l’an prochain? Les skis du plus jeune sont déjà trop petits? Nous implantons un grand bazar d’équipements neufs et usagés. Ce sera l’occasion pour vous de vendre vos équipements usagés et de faire de bonnes affaires pour la famille.



La nouvelle équipe de direction dresse donc un bilan positif de la saison et tient à remercier tous ses employés et bénévoles pour la belle saison. En mon nom personnel et au nom des employés, je tiens également à remercier chaleureusement la clientèle de Val Saint-Côme. Ce fût un privilège d'avoir été à la barre cette 38e saison avec vous. Merci pour vos encouragements et votre fidélité.



Nous vous disons à la saison prochaine avec impatience… Il ne reste que 230 jours avant l’hiver!