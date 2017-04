Le magasin RONA de Saint-Félix-de-Valois ouvre officiellement ses portes

Lowe’s Canada annonce aujourd’hui l’ouverture officielle d’un nouveau magasin RONA à Saint-Félix-de-Valois au 3110, rue Henri-L. Chevrette. L’enseigne vient ainsi accélérer la croissance soutenue de son réseau avec l’ouverture en simultané aujourd’hui d’un autre magasin RONA à Rouyn-Noranda. Grâce à un investissement de plus de 2 millions de dollars, ce nouveau magasin de l’enseigne RONA dans la région de Lanaudière permet notamment de créer 21 nouveaux emplois dans la communauté.



« Nous sommes fiers de poursuivre l’expansion des magasins RONA, une enseigne qui a clairement été identifiée comme un vecteur de croissance stratégique pour Lowe’s Canada » souligne Sylvain Prud’homme, président et chef de la direction de Lowe’s Canada. « Nous avons entrepris de repositionner l’enseigne RONA avec l’objectif d’en faire l’enseigne numéro un dans le marché des magasins de proximité (petites et moyennes surfaces) au Québec et Canada. Ce marché représente à l’heure actuelle environ 56 % du marché de la rénovation domiciliaire au pays. L’ouverture du magasin RONA de Saint-Félix-de-Valois s’inscrit dans cette dynamique. »



Stratégiquement situé au cœur d’un nouveau secteur commercial fort prisé, l’aménagement du nouveau RONA doté d’une superficie de près de 19 300 pieds carrés comprend également une cour à bois intérieure de près de 13 000 pieds carrés et offre une expérience d’achat et une proposition de valeur qui font la renommée de cette enseigne tant appréciée des consommateurs.



Proposant plus de 12 000 produits en magasin, les clients du RONA Saint-Félix-de-Valois auront aussi accès à la gamme complète de produits RONA sur rona.ca. Le magasin offre les principales catégories de produits suivantes : peinture, luminaires, quincaillerie, électricité, outils et produits saisonniers. Il compte aussi des rayons spécialisés pour les matériaux de construction, les portes et fenêtres, les salles de bain et les cuisines, la plomberie et les couvre-planchers. Parmi les services offerts au nouvel emplacement, on retrouve l’installation, la coupe, la livraison, ainsi que les ventes commerciales et aux entrepreneurs. Les clients pourront profiter du programme de récompenses AIR MILESMD ainsi que du programme de financement très avantageux RONAvantages.



« Cette année, RONA met en œuvre plus de projets de croissance en l’espace d’un an qu’elle ne l’a fait au cours des cinq dernières années. Avec l’ouverture de quatre nouveaux magasins de proximité, la rénovation majeure de neuf magasins, l’introduction des électroménagers, la révision intensive de la sélection de produits dans plusieurs catégories ainsi que le développement d’une stratégie omnicanal (web, mobile et magasin), nos clients faire leurs choix quand, où et comment ils le souhaitent, » ajoute Serge Éthier, vice-président exécutif, RONA Proximité. « Dirigée par Sylvain Bellemare, l’équipe chevronnée du RONA de Saint-Félix-de-Valois pourra accompagner et conseiller les consommateurs de la région dans le cadre de leurs projets de rénovation et de construction et se positionner comme une destination incontournable en la matière. »



Afin de souligner son engagement dans la communauté locale, le magasin RONA de Saint-Félix-de-Valois a présenté une contribution financière de 5 000 $ au Club de volleyball Drakkar de l’École secondaire de l'Érablière. Ce don est destiné à soutenir cet organisme qui fait la promotion du sport en milieu scolaire tout en priorisant le volet académique et de soutenir tous ces athlètes qui font la fierté de la communauté locale en se distinguant sur la scène provinciale et nationale.



À noter que le samedi 15 avril, de 10 h à 13 h, le RONA de Saint-Félix-de-Valois recevra un invité très spécial, soit le coureur automobile de la série NASCAR Pinty’s, Alex Tagliani, qui est fièrement commandité par Lowe’s Canada et l’ensemble de ses enseignes pour la saison 2017. Il sera disponible pour une séance de photos et d’autographes, avec sa voiture no 18 de Tagliani Autosport.